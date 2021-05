Obras do Projeto Águas de Araguaína chegam à fase final no Morada do Sol

As obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína avançam em diversas frentes de serviço nos bairros: Setor Morada do Sol, Setor Ana Maria, Jardim Vitória, Setor Palmas, Setor Itaipu e Maracanã. Todos os setores contemplados estão recebendo obras de drenagem, pavimentação, implantação de calçadas e sinalização viária.

No Morada do Sol, onde as obras estão mais avançadas, o percentual executado de todas as benfeitorias previstas é de 80%. A parte de pavimentação já ultrapassou os 90% e será concluída ainda nesta semana.

No total, 18 ruas do setor foram atendidas com 11 km de ruas pavimentadas. O setor recebeu também quase 2 km de drenagem profunda e está recebendo mais de 20 km de guias e a mesma metragem em calçadas com acessibilidade.

“Com a conclusão da pavimentação, a empresa segue com a finalização das guias e calçadas e, ao final, será implantada a sinalização”, informou o engenheiro José Adailton, da Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (Cobrape), supervisora do Águas de Araguaína.

Plano Municipal de Arborização

Todos os setores contemplados com as obras do Águas de Araguaína serão atendidos também com as ações do Plano Municipal de Arborização, que prevê o plantio de grama nos canteiros e áreas permeáveis e arborização.

“Vamos contar com o apoio e cuidados dos moradores, preservando e mantendo as árvores para, em breve, ter sombra e consequentemente um ambiente mais agradável e temperaturas mais baixas no bairro”, comentou o gerente técnico de Supervisão e Acompanhamento de Obras da Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP), Cid Forghieri.

Fim da espera

Há 18 anos morando na Avenida Wanderson Araújo, que divide os setores Morada do Sol e Ana Maria, o senhor João Moreira Sobrinho, 65 anos, e a dona Maria Francisca Duarte, 66, ambos aposentados, comemoram a chegada da tão esperada pavimentação.

“Vários prefeitos nos prometeram esse asfalto e agora, finalmente, ele se tornou realidade”, comentou Seo João.

Planejamento integrado

O Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína contempla uma série de obras, totalizando um investimento de mais de R$ 220 milhões, incluindo a construção da Via Norte que irá canalizar parte córregos Neblina e Canindé criando uma avenida que liga o centro da cidade a 14 bairros e contribuindo para desafogar o trânsito de Araguaína.

Além da pavimentação dos bairros, o projeto prevê a criação de bacias de detenção da água das chuvas para evitar futuros alagamentos e vários pontos de área verde com a implantação dos parques: Nascentes do Neblina, São Miguel e Raizal, garantindo a preservação dos córregos Neblina, Jacuba e do Rio Lontra.

Os aposentados João Moreira Sobrinho e Maria Francisca Duarte receberam o prefeito Wagner Rodrigues e falaram da satisfação de ver as benfeitorias chegando à porta de casa Nas 18 ruas beneficiadas, o Morada do Sol recebeu o total de 11 km de pavimentação asfáltica