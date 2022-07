Obras de infraestrutura e sinalizações horizontal e vertical seguem sendo realizadas no setor Novo Horizonte

As obras de pavimentação asfáltica no setor novo horizonte estão a todo vapor, com vistas a garantir melhor trafegabilidade, segurança e desenvolvimento urbano, o serviço que conta com mais de 19 mil m² de pavimentação asfáltica, meio-fio, calçadas e sinalizações horizontais e verticais, já passou por regularização primária, compactação do subleito e a compactação da base com 20 centímetros de espessura. Ao todo, 12 ruas já recebem a imprimação asfáltica – camada de material asfáltico sobre a base concluída, que objetiva conferir a coesão superficial, permitindo melhores condições de aderência entre a base e o revestimento a ser executado. A previsão é de que o serviço seja concluído em pelo menos 40 dias.

O valor de R$ 7,5 milhões depositados na conta da prefeitura de Porto Nacional por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, ofertado pela Caixa Econômica Federal, está possibilitando a prefeitura municipal a executar as obras como a pavimentação com calçadas, meios-fios e as sinalizações horizontais e verticais do setor Novo Horizonte. Além da obra na região norte de Porto Nacional, as regiões central e sul da cidade também estão sendo contempladas por meio do recurso federal.

O secretário municipal de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos, garantiu que em poucos dias as ruas do Novo Horizonte estarão com asfalto novo. “Para nós é uma alegria em poder estar executando obras que estavam paradas há bastante tempo e já com previsão de entrega para tão breve. Temos diversas frentes de serviços em execução no município de Porto Nacional, dentre as quais está a pavimentação do setor Novo Horizonte, uma obra já iniciada porém paralisada. Licitamos e retomamos a obra e em poucos dias será entregue para a população, ruas com asfalto, calçadas, dentre outros. A nossa missão é continuar trabalhando diuturnamente para levar para a população serviços de infraestrutura e mobilidade urbana de qualidade”, pontuou Marcos Lemos.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação