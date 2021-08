Obras de correção de depressão na TO-280 entre Natividade e Almas devem ser concluídas esta semana

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), executa a correção do recalque (depressão na pista) causado pelo lençol freático durante o período chuvoso na rodovia TO-280, entre os municípios de Natividade e Almas. Um ponto crítico na rodovia que surgiu durante a temporada de chuvas. As obras devem ser concluídas esta semana.

Os serviços estão sendo executados na altura do km 84, entre a empresa de calcário Natical e a ponte do Rio de Peixe, exigindo maior atenção dos motoristas que trafegam pela rodovia.

A recuperação dos 70 metros danificados na rodovia está na execução de sua segunda e última etapa. Ou seja, na reconstrução da capa asfáltica. “A primeira etapa ocorreu logo após o período chuvoso, quando foram removidos os borrachudos e lançado um colchão de pedras para estabilizar o solo”, disse o coordenador da Residência Rodoviária de Dianópolis, Leandro Araújo.

A rodovia é de extrema importância para os moradores do sudeste. Ela faz parte do trajeto que liga a região à capital Palmas. Por ela, também é escoada a produção agrícola e faz parte das rotas turísticas para as Serras Gerais.

De acordo com a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, “com este trabalho, acreditamos que não haverá mais recalque sob a estrutura da rodovia e, desta forma, os condutores estarão trafegando em segurança”, afirma.

Outras obras

A Residência Rodoviária de Dianópolis também está com serviços variados em andamento em cinco outros trechos rodoviários na região sudeste. Sendo, na rodovia TO-296 do Entroncamento da TO-497 (Jacaré) até Combinado com a manutenção em estrada não pavimentada.

O mesmo serviço, manutenção em estrada não pavimentada, também está sendo desenvolvido na TO-477, de Almas ao Entroncamento da BR-010 (Barra) e no trecho da rodovia TO-387, do Entroncamento da TO-040 que liga Dianópolis a Taipas.

Além destes, outras equipes executam tapa-buracos na rodovia TO-040, no trecho entre Dianópolis e Porto Alegre; e roçagem mecanizada nas laterais da rodovia no trecho da TO-280 entre Almas e Natividade.