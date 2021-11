Obra do Centro de Convivência no Jardim Taquari é apresentada em reunião do Comdipi

Detalhes da obra do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Taquari foram apresentados aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmas (Comdipi) durante reunião ordinária. Os conselheiros também deliberaram sobre visitas às instituições de Longa Permanência para Pessoa Idosa (ILPI), audiência pública sobre Direitos da Pessoa Idosa e outros assuntos.

“Estamos felizes em apresentar o projeto arquitetônico do Centro de Convivência e o que ele vai possibilitar para as famílias atendidas pelo Cras da região do Jardim Taquari”, destacou a secretária executiva de Desenvolvimento Social, Simone Sandri, acrescentando que “o local vai ser usado para atividades socioculturais e educativas voltadas para os idosos, crianças, mulheres e famílias em situação de vulnerabilidade social”.

A obra é fruto de emenda parlamentar da deputada federal Dulce Miranda, será construída por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal e terá salas para acompanhamento com assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, palco e amplo espaço para apresentações culturais e eventos.

“Essa obra vai trazer muitas novidades para os idosos ali da comunidade e vai ser um local onde eles vão interagir com diversos profissionais e com pessoas de todas as idades”, refletiu a presidente do Comdipi, Simone Fontenelle.