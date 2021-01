OAB/TO: Anuidade Zero: 3,1 mil advogados e advogadas aderem programa e terão desconto em 2021

O advogado Rafael Elias Nicotera Abraão é o exemplo mais bem-sucedido do programa. Desde a implantação do Anuidade Zero, no final de 2019, Rafael Elias conseguiu acumular o total de R$ 3.277,64 em cash back. Esse valor poderá ser usado para a quitação integral de sua anuidade na OAB/TO. Mesmo Rafael usando o que acumulou em cash back no programa para quitar sua anuidade, ele ainda terá quase R$ 2.300,00 em saldo para ser usado no pagamento de anuidades futuras. Há uma sugestão que será levada ao Conselho da OAB/TO para que esse valor acumulado em cash back também seja autorizado o uso para pagamento de taxas administrativas dentro do sistema OAB/TO. Essa iniciativa ainda precisa ser analisada pelo Conselho antes de ser colocada em prática.

Ao todo, o programa movimentou R$ 102.215,08 nos últimos 12 meses em anuidades. Um avanço administrativo bastante comemorado pela atual gestão.

“O programa Anuidade Zero é um grande sucesso. Cumprimos o compromisso que assumimos com a advocacia durante nossa campanha e implantamos esse projeto que sem dúvida é um importante passo para o avanço para a modernização do sistema OAB Tocantins”, comemora o presidente da Ordem no Estado, Gedeon Pitaluga.

Além de ser uma ferramenta que modernizou a gestão financeira da OAB/TO, o programa Anuidade Zero é o melhor e mais eficiente benefício de descontos no pagamento da anuidade da Ordem que o advogado tocantinense conquistou desde a fundação da instituição no Tocantins.

“O Anuidade Zero é um benefício direto que a OAB/TO criou para auxiliar o advogado e a advogada no pagamento da sua anuidade”, ponderou Pitaluga.

Fortalecimento do comércio

Outro ponto que também deve ser destacado é a quantia que o Anuidade Zero representou em movimentação e compras nas lojas credenciadas. Ao todo foram R$ 1.255.178,46 em compras feitas por advogados e advogadas nas empresas cadastradas no programa, uma forma da OAB/TO incentivar e promover a economia tocantinenses por meio das lojas parceiras do aplicativo. “Esse é valor social que o projeto também tem em sua concepção. A proposta, além de levar um benefício direto para a advocacia, é também de incentivar a economia local”, pontuou Gedeon Pitaluga.