OAB realizará atos de desagravos em Araguatins; Gedeon Pitaluga estará no evento

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins realizará atos de desagravos nesta quinta-feira, 28, na sede da Subseção de Araguatins, a partir das 9h, em favor dos advogados Alday Machado e Antônio Edson. O evento vai contar com a presença do presidente da OAB, Gedeon Pitaluga.

Os desagravos são mais alguns dos atos da gestão que marcam a valorização da advocacia como prioridade para a OAB, fazendo chegar a presença da instituição no Bico do Papagaio e em todas as regiões do Estado para defender a categoria.

“A marca de nossa gestão é a defesa da advocacia em primeiro, segundo e terceiro lugares. A realização de desagravos atuando de maneira firme na defesa das prerrogativas no Bico mostra que estamos no caminho certo. Quando a advocacia é valorizada o cidadão é respeitado e a OABTO tem atuado firme em todo o Estado”, ressaltou Pitaluga.

Também estarão presentes a presidente da Subseção de Araguatins, Andrea González Graciano, o procurador geral de prerrogativas, Paulo Roberto Silva, a procuradoria de prerrogativas representada pela advogada, Aurideia Loiola Dallacqua e demais dirigentes da Ordem.