OAB doa cestas básicas e máscaras aos atingidos pelas enchentes

Texto: Ascom/OAB

O programa S.O.S Enchentes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins efetuou sua primeira entrega de doações nesta quinta-feira, 10, na sede da instituição em Palmas para representantes da Defesa Civil e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS). Ao todo foram repassadas 115 cestas básicas e caixas de máscaras para auxiliar as populações ribeirinhas impactadas pelas enchentes no Estado.

Estiveram presentes no ato o grupo de dirigentes da Ordem liderados pelo presidente, Gedeon Pitaluga, pelo presidente da CAATO, Marcello Neves, presidente da comissão de apoio e assistência ao profissional liberal em estado de vulnerabilidade, Eula Angelim, tenente-coronel, Elisvaldo Alves, e a Coordenadora Geral de coleta e distribuição de cestas básicas do Estado, Lizandra Paz de Oliveira.

“Sem dúvida o sentimento de solidariedade que motivou essa doação irá se transformar em dignidade para muitas pessoas impactadas pela enchente. A Ordem estará sempre aqui para atuar como parceira em defesa da advocacia e da sociedade onde quer que se faça necessário”, disse Pitaluga.

O tenente-coronel da Polícia Civil, Elisvaldo Alves, exaltou a importância deste esforço institucional conjunto e lamentou a situação das famílias atingidas. “É muito importante essa união de forças pra dar esse suporte às famílias carentes do nosso Estado. A gente sabe que num Estado pobre como o Tocantins, onde a população tem uma renda pequena, esse tipo de desastre causa um impacto ainda maior na vida de muitas famílias”, lamentou.

O presidente da CAATO, Marcello Neves, destacou o papel da advocacia neste movimento de arrecadação em favor de quem precisa. “A Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO) tem plena satisfação em ajudar aos que mais precisam, principalmente nessa situação de calamidade em decorrência das enchentes. A entrega das cestas básicas e demais donativos é um momento de muita alegria, pois demonstra a sinergia entre os organizadores do SOS ENCHENTES para atender aos mais necessitados lá na ponta da linha. Reforço que estamos sempre à disposição para colaborar com este tipo de projeto”, destacou Neves.

Para a presidente da comissão de apoio e assistência ao profissional liberal em estado de vulnerabilidade, Eula Angelim, esta iniciativa mostra que a OAB/TO também está atuando em defesa da sociedade. “Estamos cumprindo com a nossa missão de além de lutar pela advocacia, proteger a sociedade”, pontuou Eula Angelim.

