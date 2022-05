O TCE/TO está na Agrotins para prestar informações a gestores e cidadãos

Essa é a primeira participação da Corte de Contas na feira

Um estande do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO) foi montado no galpão institucional da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), onde estão instalados os estandes dos órgãos e entidades, governamentais e não governamentais. Essa é a primeira vez que o TCE/TO participa da Agrotins e a iniciativa tem o objetivo de prestar informações sobre boas práticas na gestão pública, controle externo e controle social, atitude que deve ser incentivada e difundida na sociedade em geral.

O estande disponibiliza ambientes para atendimentos e uma TV onde estão sendo exibidas as vídeo-aulas do programa Profissão Gestor. Técnicos do TCE/TO estão à disposição dos visitantes para o compartilhamento de informações sobre as atividades do Tribunal.

O estande estará aberto para visitação no horário de funcionamento da feira, de 8h às 18h, a partir desta terça-feira, 10, até sábado, 14, último dia de evento.

Agrotins 2022

Tradicionalmente realizada há 22 anos e considerada a maior feira da região Norte do Brasil, a Agrotins leva informações para milhares de pecuaristas, agricultores, empresários com palestras, cursos e exposições de diversas instituições públicas e particulares.

A feira acontece, anualmente, dentro do Centro Agrotecnológico, na capital Palmas, distribuído em uma área de 60 hectares de extensão, onde são instaladas unidades demonstrativas de campo, área para dinâmicas, estandes, estacionamentos, praça de alimentação, vias de circulação, auditório e demais edificações de apoio. Para mais informações, clique aqui.