Nutricionista dá dicas de alimentação

Aproveitar as frutas, legumes e vegetais da estação, além de mais saudável, é uma alimentação mais barata e fortalece a agricultura e comércios locais. A nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Priscilla Coelho, dá dicas de como se alimentar bem neste período do ano.

De acordo com a profissional, a compra e consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode ocasionar danos para a saúde, principalmente no consumo elevado do sal, que pode reduzir a expectativa de vida e aumentar a ocorrência de doenças cardiovasculares.

Priscilla ressalta que as pessoas podem realizar a compra dos alimentos de estação em feiras livres, feiras de produtores e mercados e, com isso, dá preferência para os in natura ou minimamente processados. “Consumir alimentos da safra traz também a vantagem de encontrá-los em abundância e com preço mais em conta”, frisa.

A nutricionista ainda explica que os alimentos de agricultura local ou regional e de comerciantes próximos significa que estes alimentos passaram menos tempo em etapas como transporte e armazenamento. “As condições do clima fazem com que o alimento seja melhor desenvolvido, dando preferência para aqueles que você sabe que passou menos tempo para ser conservado”, conta.

Conforme a especialista, os benefícios do consumo de frutas e hortaliças são fundamentais para o fortalecimento do sistema imunológico e ajudam a manter o bom funcionamento do sistema digestivo. “São alimentos que têm fibras e água em sua composição e, por isso mesmo, contribuem para a hidratação da pele”, reforça.

Higienização

A nutricionista relata que os produtos in natura que vão ser consumidos crus devem ser lavados com água corrente e, no caso das hortaliças com várias folhas, é necessário que seja higienizada uma a uma, em sequência, utilizar uma solução clorada com um tempo de contato mínimo de 15 a 20 minutos e, após isso, os alimentos devem ser lavados novamente com água corrente.

Alimentos da Safra

Os alimentos da safra de janeiro podem ser conferidos nesta lista a seguir;

Frutas: abacaxi, carambola, coco, figo, framboesa, fruta do conde, laranja-pera, mamão, maracujá, melancia, nectarina e uva.

Verduras: alface, cebolinha, couve-manteiga e salsa.

Legumes: abóbora, abobrinha, beterraba, pepino, pimentão, quiabo e tomate.