Nudeca entrega brinquedos às casas de acolhimento contempladas pelo projeto “Apadrinhe uma criança”

A partir do projeto “Transforme uma vida: apadrinhe uma criança!”, o Núcleo Especializado de Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), em parceria com o Lar Batista, promoveu ações solidárias voltadas à socialização e ao acolhimento afetivo de crianças e adolescentes de casas de acolhimento tocantinenses. Nesta 5ª edição da iniciativa conjunta, a programação contou com atividades na noite de quarta-feira, 27, e nesta quinta, 28.

Coordenadora do Nudeca, a defensora pública Larissa Pultrini Pereira Oliveira Braga ressalta que apesar do impeditivo de se realizar as ações como nas edições anteriores, quando não havia a pandemia e as restrições preventivas, é muito gratificante proporcionar alegria às crianças e adolescentes acolhidos.

“Foi tudo muito positivo. Estas crianças e estes adolescentes precisam ter acesso a uma vida normal, porque, em muitas ocasiões, há um sentimento de exclusão internalizado neles. Por isto, oportunizamos esta chance de celebração e de socialização conjunta”, explica Larissa Pultrini, que contou com a colaboração da analista jurídica do Nudeca, Márcia Ayer, para realizar as ações.

Atividades na praia

O primeiro dia de ação se deu na Praia da Graciosa, em Palmas, com a promoção de atividades recreativas e esportivas, como um campeonato de Vôlei de Praia que integrou acolhidos do Lar Batista, do Sementinhas do Amor, do Abrigo Raio de Sol e da Casa de Acolhida. Para encerrar a noite, ainda na Graciosa, um jantar foi servido a todos os participantes no restaurante Dona Maria Beach, que colaborou com toda a programação.

Entrega de presentes

Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste mês de outubro, o segundo dia de atuação do projeto foi dedicado à entrega de presentes de pessoas que apadrinharam as crianças e adolescentes acolhidos.

Um dos locais visitados foi a Casa de Acolhida, na Capital, que, atualmente, abriga cinco meninos adolescentes entre 13 e 16 anos. Conforme expôs a coordenadora da entidade, Ilziane Gomes de Sousa, a ação traz conforto para os acolhidos. “Com ações assim, eles se sentem abraçados, queridos por outras pessoas, principalmente nestas datas comemorativas, quando, às vezes, eles se sentem abandonados devido à quebra dos vínculos familiares”, reforçou Ilziane.

Outro local visitado foi o Lar Batista, localizado no distrito de Luzimangues, entidade que, hoje, acolhe 16 crianças entre três e 10 anos de idade. Segundo o Pastor Robson Rocha, coordenador-geral do Lar, “a ação conjunta pode ser resumida na palavra ‘esperança’, porque quando estas crianças recebem estes presentes, este carinho, elas se lembram que há quem se importe com elas, fortalecendo a esperança de cada uma delas em um futuro com mais amor”.

Além da Casa de Acolhida e Lar Batista, também foram repassados os presentes das crianças dos abrigos Sementinhas do Amor e Raio de Sol.

O projeto também contemplará casas de acolhimento em Araguaína e Porto Nacional.

Apadrinhe uma Criança!

Por meio do projeto também serão entregues às casas de acolhimento kits de higiene pessoal. Para isso, o Núcleo está aceitando doações até dia 5 de novembro. Procure o Nudeca pelo número de telefone (63) 3218-6784 para saber como colaborar.