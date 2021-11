Núcleo de Identificação e Posto de Atendimento do Detran são inaugurados em Ananás

Como parte da política de descentralização dos serviços público da esfera estadual, o governador do Estado do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, entregou à população de Ananás e região no sábado, 27, o Posto de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito(Detran) e o Núcleo de Identificação Civil. A iniciativa é resultado da parceria do Governo do Tocantins com a Prefeitura local com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços prestados pelos respectivos órgãos.

As unidades representam uma antiga demanda reclamada pela população e vai atender ainda os moradores de cidades circunvizinhas como Cachoeirinha, Angico, Riachinho, que somam de mais de 20 mil habitantes.

A expectativa da gestão ao implantar o posto do Detran na cidade é melhorar o atendimento à população tocantinense, facilitando o acesso e ampliando a disponibilização dos serviços relacionados ao órgão estadual de trânsito na região. Essa é a trigésima quarta unidade do Detran no Estado.

Quanto aos núcleos de Identificação, o Tocantins passa a contar com 79 unidades de atendimento para emissão de 1ª e 2ª via de Carteira de Identidade. Os serviços são coordenados pela Superintendência de Polícia Científica, por meio do Instituto de Identificação, instituições ligadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Ao defender a política de descentralização dos serviços públicos, em prática na sua gestão, o governador Wanderlei Barbosa explicou que o Tocantins não para e que ao interiorizar os serviços com a implantação da representação dos órgãos em cidades polos vai proporcionar cidadania e facilitar a vida dos usuários que necessitam dos serviços dos órgãos estaduais.

“Descentralizar os serviços para aproximar das pessoas é um ato de cidadania e uma missão de Governo. Já fazíamos esse trabalho e agora estamos aperfeiçoando para prestar um serviço melhor aos tocantinenses. As parcerias são fundamentais e tenho falado aos prefeitos que faremos um trabalho confiando na capacidade administrativa de cada um, porque estabelecer parceria é confiar nos prefeitos e nas suas capacidades de gestão”, frisou o Governador.

Para o prefeito de Ananás, Valdemar Batista Nepomoceno, a implantação dos dois órgãos foi importante é constitui um sonho realizado não só para Ananás, mas para todas as cidades circunvizinhas. “São mais de 25 mil pessoas que estão sendo beneficiadas. Quantas vezes os usuários tiveram que se deslocar a outros centros com todas as dificuldades para realizar um serviço do Detran ou no Centro de Identificação! Agora esses serviços estão bem próximos, portanto, essas parcerias são importantes e demonstram a sensibilidade do governador Wanderlei ao estabelecer essa descentralização dos serviços”, frisou o Prefeito.

O presidente do Detran, Paulo Roberto de Castro Nogueira, destacou que a descentralização dos serviços do órgão vai proporcionar satisfação à população. “Essa unidade que inauguramos é uma demonstração disso. Vai atender mais de 35 mil pessoas e o que queremos é prestar o melhor serviço possível. A nossa meta é levar esses serviços a todos os municípios tocantinenses”, disse.

O secretário de Segurança Pública, Wlademir Costa, ressaltou que essa aproximação dos serviços do órgão da população é uma forma de proporcionar cidadania às pessoas. “Implantar esse Núcleo de Identificação vai permitir que as pessoas tenham acesso ao documento de identidade é garantir sua cidadania. É isso que o Governo do Tocantins está proporcionando às pessoas aqui da região”, pontuou o Secretario.

Inauguração

Ainda em Ananás o Governador Wanderlei Barbosa participou da inauguração da recuperação da estrada vicinal, bueiros e aterros que dão acesso aos Projeto de Assentamentos Antônio Alves Moreira, Luar do Sertão é Cacuri. As obras foram realizadas com recursos do Governo federal é do município de Ananás.

Presenças

O evento foi prestigiados pelo deputados estaduais Fabion Gomes; Walderez Castelo Branco; Ricardo Ayres; Issan Saado; pelos prefeitos de Cachoeirinha, Paulo Macedo; de Wanderlândia, Djalma Júnior; Muricilândia, Alessandro Borges, vereadores e outros líderes políticos da região.