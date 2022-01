Novo mobiliário chega às escolas da rede municipal de Gurupi

Para atender à solicitação da maioria das escolas da rede municipal da Educação, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMEG), fez a aquisição de novo mobiliário que já começou a ser repassado às unidades escolares.

O objetivo, conforme a pasta, é substituir peças desgastadas pelo tempo ou com danos e que não tenham mais condições de manutenção e uso, e oferecer maior conforto e segurança para alunos e servidores.

O recebimento, a checagem, montagem e entrega já estão sendo feitos pela SEMEG e o processo para a aquisição dos produtos foi realizado ainda em dezembro do ano passado. “Desde o dia 20 de janeiro começamos a receber carregamentos com os móveis e nosso cronograma para finalizarmos a entrega nas escolas é até o próximo dia 31 de janeiro”, disse a Diretora de Apoio às Escolas e ao Estudante, Denilza Carvalho, que acompanha nos galpões da SEMEG o material recebido e faz a conferência.

De acordo com a Secretária da Educação de Gurupi, Amanda Costa, essa ação de reequipar as escolas trocando móveis antigos por mobiliário mais moderno e com maior tempo de vida útil, partiu da necessidade apontada pelas unidades de ensino, e após um pente fino realizado pela equipe de patrimônio da Secretaria. Esse levantamento patrimonial foi feito ainda em 2021. “Esse levantamento abrangeu todas as unidades de ensino da rede, e todos os departamentos que compõem a sede da secretaria sobre o mobiliário necessário para este momento. Então, foi feita a aquisição, e agora seguimos com a entrega”, disse Amanda.

A gestora da Educação reforça ainda que aquisição do material vai de encontro às necessidades apontadas pelas próprias escolas e também aos departamentos internos da Secretaria e seus anexos. “Por exemplo, as carteiras escolares, não serão trocadas todas da rede, mas somente de escolas específicas que fizeram a solicitação por causa de algumas que já estão ficando velhas, quebradas. Portanto, aquilo que não tem mais possibilidade de manutenção com relação ao conserto é dado baixa no patrimônio, e aquilo que ainda pode ser reaproveitado, será empregado em outras estruturas internas da Prefeitura”, justificou.

Produtos

Foram adquiridos um total de 1.275 itens para atender tanto as escolas quanto os departamentos da SEMEG. Na lista de produtos constam; mesas (89 unidades), armários (de parede, e de aço) (164 unidades), gaveteiro (34 unidades), porta CPU (56 unidades), balcão (4 unidades), cadeiras (giratória, executiva, escolar e fixa) (579 unidades), poltrona (fixa e giratória) (52 unidades), conjuntos – refeitórios (adulto e infantil e aluno) (126 unidades), longarinas (11 unidades), sofás (2 e 3 lugares) (4 unidades), sofanetes (12 unidades), arquivos de aço: (19 unidades), estante de aço: (92 unidades), roupeiro: (13 unidades) e mapoteca: (2 unidades). O novo mobiliário custou aos cofres municipais R$2.009.227,37.