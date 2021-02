Novo grupo de profissionais da saúde começa a ser vacinado contra covid em Araguaína

Após a conclusão da vacinação dos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra covid-19, a Prefeitura de Araguaína iniciou a imunização de um novo público-alvo, nesta quarta-feira, 3. O grupo de 3.145 pessoas é formado por profissionais da saúde que prestam assistência e têm contato direto com pacientes, como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e dentistas. A programação tem previsão para ser concluída no dia 12 de fevereiro.

Pela manhã, foram vacinados servidores municipais do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) e funcionários que prestam serviço de transporte de pacientes para o Estado. “Iniciamos por grupos menores e amanhã continuaremos a vacinação nos profissionais que trabalham nos hospitais de Araguaína”, afirmou a coordenadora de Imunização de Araguaína, Samila Braga. Além desses, pela tarde o atendimento é para profissionais do Serviço de Verificação de Óbitos do Estado, anestesistas e CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

A coordenadora do SAD, Kamilla Sandes Rocha, foi uma das profissionais que compareceu para receber uma dose da vacina contra covid-19. O serviço já atendeu cinco pessoas que precisaram de fisioterapia respiratória e atualmente 10 pacientes recebem cilindros de oxigênio. “Além dos pacientes em recuperação da covid-19, nós continuamos atendendo outras demandas domiciliares, como de realização curativos em pessoas acamadas”, relatou.

Continuação da campanha

A partir desta quinta-feira, 4, os vacinadores atenderão no Hospital Regional de Araguaína (HRA), Hospital Dom Orione (HDO), Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital Municipal Eduardo Medrado (HMEM), Instituto Sinai, Hospital São Lucas, CER (Centro Especializado em Reabilitação), Oficina Ortopédica, agentes de endemias do CCZ (Centro de Combate a Zoonoses), Regulação Municipal, Assistência Farmacêutica, UBS (unidades básicas de saúde) e Caps Infantil, 2 e AD (Centros de Atenção Psicossocial).

Linha de frente

A Prefeitura de Araguaína concluiu nesta terça-feira, 2, a vacinação do primeiro público-alvo contra covid-19. Até a manhã desta quarta-feira, 3, foram imunizados 1.325 profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia e 48 idosos que moram em casas de acolhimento, totalizando 1.373 doses aplicadas.

Doses recebidas

Ao todo, Araguaína já recebeu 4.640 doses de vacina contra covid-19. Estão sendo aplicadas as doses restantes da Coronavac, da qual foram recebidas 2.300, e depois serão administradas as 2.340 doses da Astrazeneca, que chegaram ao Município na última sexta-feira, 29. Todos os imunizados receberão a segunda dose, como prevê o plano nacional.

“Nós temos doses suficientes para atender o público atual. A próxima fase depende do recebimento de mais vacinas e da orientação da Secretaria Estadual da Saúde”, afirmou a coordenadora municipal de Imunização.

Mais transparência

Também hoje, a Prefeitura inicia a publicação do vacinômetro, com atualização diária das doses recebidas e aplicadas contra a covid-19. As publicações estarão disponíveis nos perfis sociais da Nossa Araguaína no Facebook, Instagram e Twitter.