Novo Ensino Médio tem implantação consolidada em toda a rede estadual do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), universalizou, neste ano de 2023, a implantação do Novo Ensino Médio em toda a rede, antecipando-se ao calendário nacional que previa a consolidação desse processo até 2024.

A implementação do Novo Ensino Médio teve início no ano de 2019 em 56 unidades escolares, denominadas Escolas-Piloto. Nessa implementação, a estrutura curricular e o currículo receberam adequações, como são propostas pelos documentos norteadores Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Documento Curricular do Território do Tocantins (DCT-TO), Etapa Ensino Médio.

O objetivo principal da mudança é tornar o estudante protagonista, proporcionado vivência de situações de aprendizagem e experiências que reflitam seu interesse e desenvolvimento integral, além de valorizar a criatividade pedagógica do professor.

As mudanças foram implantadas em todas as turmas de 1ª série do ensino médio regular com as unidades curriculares Eletivas e Projeto de Vida, além das Trilhas de Aprofundamento na Educação do Campo, Quilombola e Indígenas. Nas 2ª e 3ª séries, foi implementado o Itinerário Formativo Completo – Projeto de Vida, Eletivas e Trilhas de Aprofundamento.

Entre as alterações, destaca-se a inclusão de uma parte flexível conhecida como Itinerário Formativo, que significa que, além da Formação Geral Básica constituída por componentes curriculares, o currículo atual oferece as unidades curriculares que compõem o Itinerário Formativo composto por projeto de vida, eletivas, trilha de aprofundamento e educação técnica e profissional.

Para a parte flexível do Itinerário formativo: Formação Técnica e Profissional, a Seduc está em fase de finalização de parcerias e planos de trabalho para a oferta dos cursos. “As atividades poderão ocorrer nos espaços das instituições parceiras ou na própria unidade de ensino, conforme a parceria ou o curso do aluno”, explica a gerente de Ensino Médio da Seduc, Eliziane de Paula Silveira.

O professor de Língua Portuguesa, Adonelson Nascimento Damascena, da Escola Estadual em Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, de Palmas, comenta sobre a importância das Trilhas de Aprofundamento. “Cada trilha foca em algo específico. Por exemplo, na Trilha de Linguagens há uma chamada eu sou o meu padrão. Nessa parte, podem-se desconstruir padrões de beleza estabelecidos como únicos. Trabalham-se atividades físicas, alimentação saudável. Assim, busca-se meio para que o estudante tenha sua autoaceitação garantida. Ao conhecer as trilhas, o estudante pode escolher uma delas, e construir seu projeto de vida. Por exemplo, caso o estudante queira cursar medicina ele pode escolher algo relacionado a essa área de conhecimento”, comenta o professor.

A estudante Lyandra Luiza Amaral Rodrigues, de 17 anos, da Escola Estadual em Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso, destaca a contribuição para a construção do projeto de vida. “É muito interessante trabalhar com as trilhas para aprofundamento. Elas ajudam bastante o estudante a construir seu projeto de vida. Os Itinerários Formativos contribuem para a formação do aluno, que pode ter uma visão de futuro ao concluir o ensino médio, e ingressar no ensino superior conforme a sua vocação e planejamento”, pontuou a estudante.

Para nortear e orientar as práticas pedagógicas das escolas na operacionalização do novo currículo, como orientações complementares, foi elaborado o Documento Orientador Técnico Complementar. As mudanças serão alinhadas com investimento de recursos em novas tecnologias como aquisição de computadores, chromebooks, notebooks e formação de professores, reformas e construção de escolas, dentre outros.

Para mais informações detalhadas sobre as ações de implementação do Novo Ensino Médio, resultados e documentos de interesse como DCT, Portfólios, Guias entre outros, foi criado um painel de monitoramento que está disponível em https://www.to.gov.br/seduc/novo-ensino-edio/1mfhijwi0bn5.

