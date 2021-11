Novembro Azul: Saúde de Palmas atenderá na Vila Agrotins neste sábado, 13

Em alusão ao Novembro Azul, a Prefeitura de Palmas oferece à Vila Agrotins neste sábado, 13, atendimentos voltados à saúde dos homens da região. A ação terá início às 13 horas no ponto de atendimento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) na Rua 01, Chácara 20.

De acordo com o gerente das Linhas de Cuidados da Atenção Primária, Ilton Júnior Batista, a parte importante além de levar o serviço até o paciente é sensibilizar o autocuidado com a saúde do homem. O gerente conta que na ocasião serão realizadas solicitações de exames, atendimentos médicos e de enfermagem, entre outros serviços.

Vacinação

No evento ficará disponível para a população o atendimento para aplicação das vacinas contra Covid-19 e também dos imunizantes da Campanha de Multivacinação. Os interessados devem comparecer ao ponto de atendimento com documentos pessoais e cartão de vacina.

Novembro Azul

A área técnica da Semus ressalta que durante o mês de novembro é promovida uma maior sensibilização com a saúde do homem com a campanha do Novembro Azul. A secretaria oportuniza para a população programações que conscientizem o público para a necessidade de exames regulares de próstata, para assim prevenir um dos tipos de câncer mais comuns entre a população masculina.