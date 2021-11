Novembro Azul: dezenas de homens são atendidos durante programação especial na Unidade de Saúde Laurides Milhomem

O horário de atendimento estendido e a programação especial da Campanha Novembro Azul atraíram dezenas de homens nesta última terça-feira, 23, para receber orientações preventivas e de cuidados com a saúde na Unidade de Saúde da Família Laurides Milhomem, situada no Aureny III.

Toda a estrutura do espaço de saúde foi decorada de azul, cor da campanha, para chamar a atenção do público-alvo sobre a importância da prevenção. Com a ajuda de um músico da região, o ambiente também foi sonorizado com canções que traziam mensagens de otimismo. Neste clima, diversos atendimentos foram realizados pela equipe multiprofissional da unidade.

A noite foi de palestras sobre a saúde do homem, aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, teste de glicemia, testes rápidos de sífilis e HIV, atualização do cartão de vacinação, consultas médicas e de enfermagem e encaminhamento para os exames necessários nos casos necessários, entre outros atendimentos preventivos.

O aposentado Joaquim Gomes de Oliveira, 61 anos, morador do setor União Sul, aproveitou a ação para colocar o cartão de vacinas em dia e também passar por alguns exames. “O atendimento foi bem rápido. Muito boa iniciativa dos profissionais. Estou bastante satisfeito”, disse sorridente o aposentado.

Assim como Joaquim, outros homens tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata durante as palestras e as abordagens dos técnicos, além da sensibilização que os profissionais de saúde realizaram a respeito de outras doenças comuns ao público masculino.

O enfermeiro e gerente da Linha de Cuidados da Atenção Primária da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas, Ilton Batista, que acompanhou de perto toda a ação, reforçou a necessidade de chamar a atenção para a saúde do homem. “Há uma intensificação das ações de conscientização sobre o câncer de próstata neste mês, mas as ações não têm somente este foco, pois há também a promoção da saúde masculina que é abordada e trabalhada em todos os aspectos como forma de aproximar o homem do serviço de saúde”, observou o enfermeiro.