Nove requerimentos da deputada Valderez são aprovados na Assembleia

A deputada estadual Valderez Castelo Branco teve nove requerimentos aprovados na Ordem do Dia desta terça-feira, 30, pela Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). Os textos solicitam, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), que sejam realizadas obras nos municípios de Araguaína, Wanderlândia, Babaçulândia, Ananás, Palmeirante e Barra do Ouro.

Entre as obras, estão a recuperação das estradas vicinais que ligam Araguaína aos povoados Água Amarela e Grotão, como também na região do povoado Caju Manso. “Melhorias nas referidas vias serão de extrema importância, pois uma estrada conservada auxilia no escoamento da produção, evita transtorno aos que trafegam e garantem melhor qualidade de vida a todos os cidadãos e cidadãs que vivem ali”, declarou na justificativa.

Outros dois requerimentos aprovados pedem a construção de rotatórias nos entroncamentos entre a TO-010 e a BR-153, que liga Wanderlândia ao Centro dos Borges, assim como entre a TO-010 e TO-416, que liga Ananás a Wanderlândia.

“Depois de ouvimos relatos de acidentes, acreditamos que a instalação de uma rotatória nesses locais servirá como instrumento para redução de velocidade, medida preventiva que aumentará a segurança dos transeuntes”, disse.

Demais requerimentos

Recuperação da TO-010, no trecho de Palmeirante;

Pavimentação asfáltica ou cascalhamento do trecho que liga o povoado Morro Grande a TO-010;

Perfuração e Instalação de equipamentos para dois poços artesianos, sendo um para a comunidade do Morro Grande e outro em Barra do Ouro;

Patrulha mecanizada com mononiveladora, caminhão, caçamba truck, retroescavadeira e demais equipamentos para recuperação de estradas vicinais em Babaçulândia, especialmente no trecho da TO-424, sentido Filadélfia;

Ampliação no número de vagas oferecidas pelo concurso da Polícia Militar do Tocantins no CFPE do Quadro Praças Especialistas.