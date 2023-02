Nova unidade psiquiátrica é inaugurada no HGP

Com intuito de oferecer mais conforto e melhor assistência aos pacientes, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), entregou nessa quarta-feira, 8, a nova unidade psiquiátrica do Hospital Geral de Palmas (HGP). A cerimônia foi marcada com muita emoção e a unidade leva o nome do Doutor Emílio Fernandes Vasques Júnior, uma homenagem ao médico que atuava no hospital e faleceu em setembro de 2020.

Profissional aposentado, Emílio atuou no serviço de psiquiatria do Hospital Geral de Palmas e contribuiu com a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado. Durante a cerimônia, o diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo, entregou à viúva do médico, Haidee Campitelli Vasques, uma placa alusiva à contribuição significativa do profissional à saúde pública do Estado. “Agradecemos pelo reconhecimento ao trabalho do meu pai. Ele atuou com dedicação aos pacientes desde o antigo hospital, na arse 51, e depois aqui no HGP”, ressaltou emocionada a filha do homenageado, Camila Campitelli.

A superintendente de Unidades Hospitalares Próprias da SES-TO, Elaine Sanches, destacou que o serviço vem acolher a necessidade dos pacientes de uma maneira digna, organizada e estruturada para ofertar uma melhor assistência. “É uma honra para nós dar o nome para esta unidade de um profissional que dedicou a sua vida a esta causa que é cuidar dos pacientes. O Doutor Emílio foi e não deixará de ser um profissional diferenciado, uma referência nesta área de psiquiatria. É um reconhecimento do trabalho dele prestado à nossa população”.

“É uma satisfação inaugurar esta unidade psiquiátrica, que garantirá melhor assistência aos pacientes que precisam de uma estrutura específica para seu tratamento e além disso homenagear o doutor Emílio, um médico que fez diferença na assistência aos usuários”, afirmou o diretor-geral do HGP, Leonardo Toledo.

De acordo com a coordenadora de enfermagem da Unidade de Psiquiatria, Milene de Oliveira Cardoso, a ampliação do setor de internação representa um grande e novo marco na história do HGP. “Há muitos anos, estamos aguardando isso. Com o aumento do número de leitos, poderemos atender mais pacientes prestando uma assistência de mais qualidade com a separação das alas masculinas e femininas. Nossa demanda atualmente é bastante significativa e vem aumentando gradativamente”, afirmou.

Participantes

Estiveram na cerimônia de inauguração a superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, Juliana Veloso; o superintendente de Gestão Profissional e Educação na Saúde, Carlos Felinto Júnior; a superintendente de Gestão Administrativa, Lisiara Carla Gemelli Vieczorek; o diretor de Serviços Administrativo Gerais, Ullannes Passos Rios; a diretora de Arquitetura e Engenharia dos Estabelecimentos de Saúde, Laís Regina Rodrigues dos Santos; a arquiteta Fernanda Faria Macedo Borges; a coordenadora de Enfermagem da Unidade de Psiquiatria, Milene de Oliveira Cardoso; o coordenador médico da Unidade de Psiquiatria, Wordney Carvalho Camarço, entre outros servidores do HGP.

Entrega de certificado

No evento, houve a entrega de certificado de reconhecimento à enfermeira aposentada Mara Leny Couto Ledesma, pela dedicação e pelo empenho de garantir assistência de qualidade aos pacientes da psiquiatria durante o tempo em que trabalhou na unidade.

Estrutura

O espaço conta com uma ala masculina com 12 leitos e uma ala feminina com 10 leitos; ambas com uma copa para os pacientes. Cada enfermaria dispõe de ambiente climatizado, um banheiro e dois leitos, além de duas poltronas. O setor conta com repouso e copa para os servidores, um consultório médico, carrinho de emergência e posto de enfermagem.

