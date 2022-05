Nordestinos residentes no Estado são homenageados em sessão solene

A nordestinidade tomou conta do plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) na tarde desta quinta-feira, 19, quando foi realizada Sessão Solene em Homenagem aos Nordestinos Residentes no Estado. Decorrente de requerimento apresentado pela deputada Vanda Monteiro (União Brasil), a solenidade celebrou 19 profissionais de diversas categorias, que hoje residem no Tocantins. Logo na sala de espera, os homenageados foram surpreendidos com a apresentação da Banda Sanfônica Mirim Graciosa de Palmas.

Interpretado pelo músico Gonzaga Alves Leite, o Hino Nacional brasileiro deu início à solenidade, que seguiu com as homenagens e a apresentação do Trio Forró Pesado, cantando a música “Tributo ao Tocantins”, de Zé Lourinho.

Em nome dos homenageados, Adão Rocha Rego e Caroline Maus destacaram o comprometimento dos conterrâneos residentes em Palmas. “Escolhemos este Estado e trouxemos sonhos e valores. O nordestino não se envolve, ele se compromete: não apenas com o seu sonho, mas também com o dos outros”, completou Adão Rocha.

O presidente da Associação Nação Nordestina, Valter Simões Nobre, idealizador da proposta da homenagem, que já se encontra em sua 12ª edição, falou sobre o projeto de construção da Feira dos Nordestinos. Segundo ele, os nordestinos representam grande potencial de habitantes do Tocantins.

Emendas para feira

Em resposta à demanda de Valter, Vanda Monteiro anunciou a destinação de recursos, por meio de emendas dela, de outros parlamentares da Casa e do governador Wanderlei Barbosa. “Basta apenas a prefeita de Palmas [Cinthia Ribeiro] publicar a lei com esse objetivo, já aprovada na Câmara Municipal de Palmas, para que esse projeto tenha andamento”, disse.

O deputado Professor Júnior Geo (PSC) também usou a palavra para felicitar os homenageados e a todos os nordestinos que vivem na Capital e em outros municípios do Estado.

Homenageados

Foram homenageados os seguintes profissionais: o microempreendedor Acrizio Sousa da Costa; o advogado Adão Rocha Rego; o pedagogo Alexsandro de Sousa Almeida; o corretor de imóveis Antônio de Alencar Costa; o empresário Antônio Xavier Martins; a administradora de empresa Caroline Barbosa Calaça Maus; a microempreendedora Elizabeth Alves Evangelista Bezerra; o professor Enoch Alves de Carvalho Neto; o professor e empresário Fausto Rodrigues de Sousa Neto; o militar Fernando César Lima de Paula; o jornalista Francisco Eduardo Ferreira; o locutor Francisco Moraes Alves; o músico Gonzaga Alves Leite; a jornalista Hadyuska Lorena Lira da Silva; o cinegrafista Inácio Neto José de Oliveira; a jornalista Isabel Cristina Lima Gonçalves; o vereador Márcio da Costa Reis Monteiro; o microempreendedor Pedro Dias Calaça; e a jornalista Sheila Maria Hermínio.