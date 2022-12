No Tocantins, Projeto Parceiros pela Vida fecha o ano com mais de 500 candidatos a doação de sangue atendidos

A unidade móvel do Hemocentro estacionou mais uma vez no Ministério Público do Tocantins (MPTO), para atender os servidores agendados pelo projeto “Parceiros pela Vida”. O programa realizou sua última edição de 2022 e contabilizou um total de 563 atendimentos durante o ano.

Leonídio Rodrigo é servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e participou de todas as edições. Desta vez, no entanto, a doação teve um gostinho especial. Do lado dele, a filha Maessa B. Custódio, de 16 anos, realizava sua primeira doação de sangue. “Foi mais simples e rápido do que eu pensei, com certeza vou voltar outras vezes”, disse a garota.

O procurador de Justiça João Rodrigues Filho também não perdeu nenhumas das oportunidades de contribuir com o hemocentro. A facilidade de dispor da coleta no estacionamento do local de trabalho facilita a contribuição dele e de diversos integrantes do MPTO e de instituições públicas vizinhas.

No balanço final do projeto, dos 563 atendimentos, 303 estavam aptos à doação. Também foram cadastrados 48 doadores voluntários de medula óssea.

Além da parceria com o TCE, são doadores no projeto “Parceiros pela Vida” os servidores do MPTO, da Justiça Federal, do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério Público Federal (MPF), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), da Receita Federal, do Sebrae, da OAB Tocantins e dos Correios. (Daianne Fernandes/MPTO)