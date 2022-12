No Tocantins, lei que proíbe contratação de empréstimo por telefone é sancionada

As instituições financeiras estão proibidas de ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica. A Lei Estadual nº 4.067/2022 aprovada na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador Wanderlei Barbosa e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 28.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que esta é uma demanda recorrente no Procon Tocantins. Dados do órgão apontam que este ano foram registradas 894 reclamações referente a empréstimos. O gestor defende a importância da lei para evitar que este público fique endividado ou com a renda familiar comprometida.

“A principal reclamação é que muitos idosos, aposentados ou pensionistas acabam contratando os empréstimos e depois são supreendidos com altas taxas de juros, parcelas exorbitantes e condições que comprometem o orçamento familiar do consumidor. Não tem como afirmar que todas as informações são passadas por ligações telefônicas aos contratantes”, explica o governador Wanderlei Barbosa.

Quem não cumprir

O superintendente do Procon Tocantins, Rafael Pereira Parente, ressalta que a lei nº 4.067/2022 já está em vigor e o descumprimento da mesma, acarretará sanções administrativas.

“O Código de Defesa do Consumidor nos artigos 55 a 60 prevê os tipos de sanções que podem ser aplicadas, entre ela a multa. O nosso objetivo é que nenhum consumidor seja enganado. Estamos atentos e atuantes para evitar qualquer prejuízo ao tocantinense”, afirma Rafael Pereira Parente.

Denuncie

O Procon Tocantins reforça que recebe denúncia que violem os direitos dos consumidores por meio do Disque 151 ou pelo Whats Denúncia 99216-6840.

Edição: Luiz Melchiades