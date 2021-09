No Tocantins estão abertas as inscrições para a Orquestra Sanfônica Amor Perfeito e Orquestra Sinfônica de Cordas Vila União

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para os estudantes que desejam participar da Orquestra Sanfônica Amor Perfeito e da Orquestra Sinfônica de Cordas Vila União, ambas funcionam na Escola Estadual Vila União Cívico-Militar, de Palmas. A matrícula poderá ser realizada até a próxima quinta-feira, 15.

Estão sendo oferecidas 80 vagas, sendo 40 para cada uma das orquestras. Conforme o calendário de atividades, a audição está marcada para o dia 16, e a confirmação de matrícula será realizada nos dias 17 e 18 de setembro. O início das aulas está previsto para ocorrer no próximo dia 20.

As aulas serão realizadas de duas a quatro vezes por semana, conforme a formação das turmas iniciantes, intermediárias e avançadas, nos turnos matutino e vespertino.

Orquestras

A Orquestra Sanfônica Amor Perfeito, foi criada em 27 de agosto de 2012, como forma de fortalecer as ações culturais realizadas pela escola. E como o sucesso da orquestra foi crescendo a cada ano, tornou-se um palco de descobertas e transformações para os jovens estudantes. A orquestra é composta por estudantes da Escola Estadual Vila União e pessoas da comunidade local.

Tem como principal objetivo resgatar valores culturais e despertar nas famílias tocantinenses o gosto pela música, especificamente a arte do uso do acordeon, percussão, baixo elétrico e técnica vocal.

A Orquestra Sinfônica de Cordas Vila União, teve início em 2017, e busca oferecer aos estudantes e pessoas da comunidade local a oportunidade de desenvolver e estimular novas habilidades cognitivas, por meio do ensino da música com instrumentos clássicos diversos, tais como: violino, viola clássica, violoncelo, clarinete, contrabaixo e flauta doce.

Em Gurupi

Também estão abertas as inscrições para os estudantes participarem da Orquestra Sanfônica e Sinfônica Capim Dourado, de Gurupi, que funciona no Centro de Ensino Médio de Gurupi. Estão sendo ofertadas 60 vagas.

O Projeto, composto por estudantes do ensino fundamental e médio da rede estadual, municipal e particular de Gurupi, vem sendo desenvolvido desde 2017, com a oferta de aulas gratuitas.

Paraíso do Tocantins

Em Paraíso do Tocantins a Orquestra Sinfônica Granada do Tocantins é um projeto integrado à Escola Estadual Amâncio de Moraes, e conta com 55 estudantes.

A Sinfônica foi criada em 18 de novembro de 2013, e desempenha importante papel na sociedade por agregar cultura e saberes, através da difusão da música no ambiente escolar, de caráter educativo e cultural.