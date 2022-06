No sul do Estado, Governo do Tocantins autoriza recuperação asfáltica para mais de 113 km da TO-373

A solenidade de assinatura de Ordem de Serviço para autorização da recuperação de trechos da rodovia TO-373, que liga Alvorada, Araguaçu e a divisa do Tocantins com Goiás, ocorreu nesta quinta-feira, 23, em Alvorada e contempla um total de 113,2 km, com recursos do Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).

O governador Wanderlei Barbosa explicou que a Ordem de Serviço assinada faz parte do Plano de Recuperação, Pavimentação e Conservação das Rodovias, que tem R$ 700 milhões para obras em 30 trechos viários de rodovias estaduais. “Nosso compromisso, de norte a sul, leste a oeste, é melhorar as estradas que não estão em condição de uso pelos moradores. A recuperação dessa rodovia trará melhorias para o setor produtivo e facilitará a vida das pessoas desta região”, destacou o governador.

Segundo o secretário Executivo da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Ruberval França, o valor disponibilizado para os serviços no trecho beneficiado é de mais de R$ 59 milhões e será importante para a comunidade de Alvorada e Araguaçu. “É um trecho grande que realmente precisava, há muitos anos, de uma recuperação, que será benéfica e trará alegria para a população”, explicou.

Além dessa obra do Plano de Recuperação, Pavimentação e Conservação das Rodovias, o prefeito de Alvorada, Paulo Antônio de Lima, ressaltou a importância das parcerias para a administração pública e também dos recursos dos R$ 2 milhões destinados pelo Governo do Tocantins por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

“Sem as parcerias, não conseguimos atender as demandas da população. Agradecemos os R$ 2 milhões, que destinamos para o único setor que ainda faltava. Sobre a rodovia, a TO-373 é a rota de escoamento dos produtos do nosso município, não só do nosso, como também de Araguaçu. Os produtores precisam de uma rodovia adequada para poder escoar seu produto e receber seus insumos”, explicou o prefeito Paulo Antônio.

O prefeito de Araguaçu, Jarbas Oliveira Ivo, falou da importância da recuperação da rodovia. “Araguaçu é um polo de bovinocultura. Essa estrada é importante para todos nós. A assinatura desta Ordem de Serviço vai trazer logística, desenvolvimento e emprego”, declarou o prefeito.

Melhorias para o tráfego

De Araguaçu, o caminhoneiro Joaquim Rocha, que está há dez anos na profissão, contou que, nos últimos anos com o desenvolvimento do agronegócio, a TO-373 passou a ser mais movimentada e o asfalto se deteriorou rapidamente. “Era uma rodovia mais conservada, porque havia menos movimento. Com o desenvolvimento do agronegócio, aqui cresceu muito, então ela foi bastante danificada. Há poucos dias, recuperaram partes da rodovia, porém melhorar mais é necessário”, relatou.

O morador de Alvorada, Paulos Reis, que trabalha como motorista em caminhão de entulho, afirmou que os serviços de conservação e manutenção vão melhorar as viagens na região. “Costuma aparecer muitos buracos, será bom, porque vai dar para trafegar mais rápido”, comentou.

A assinatura da Ordem de Serviço trouxe para a auxiliar de Administração, Yasmim Bruna Assunção, benefícios em dobro, além da melhoria da rodovia, também conseguiu um emprego na empresa responsável pelos serviços. “Passam muitos caminhões com carregamento de soja e arroz, sendo que está muito difícil o acesso. Essa obra facilitará a passagem das pessoas e das cargas. Além disso, gerou emprego para muitas pessoas da região”, comentou a auxiliar.

Também participaram do evento secretários de Estado; o deputado federal Carlos Gaguim; e os deputados estaduais Gutierres Torquato e Luana Ribeiro, além do presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Talismã, Diogo Borges, e representantes de outras cidades da região.