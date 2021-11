No encontro de Prefeitos, Tiago Dimas faz alerta: “Em Brasília existem os recursos, mas falta apoio técnico”

Coordenador da Bancada Federal do Tocantins, o deputado federal Tiago Dimas (Solidariedade-TO), destacou, nesta segunda-feira, 22 de novembro, a importância das parcerias do Sebrae com os municípios do Estado, em especial no trabalho de capacitação dos gestores e equipes das prefeituras.

A fala de Tiago Dimas fez parte do discurso do parlamentar no Encontro de Prefeitos Empreendedores, evento realizado na manhã desta segunda-feira, em Palmas, pelo Sebrae Tocantins e pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), e com apoio da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

O deputado elogiou o Sebrae pela realização do evento, dizendo que a instituição reafirma o posicionamento de contribuir com a melhora do trabalho das prefeituras e, em conseguinte, com a qualidade de vida da população. Tiago Dimas fez questão de ressaltar a parceria da instituição com a Prefeitura de Araguaína, que segue gerando excelentes resultados para a cidade e para o setor empresarial. “Eventos como esse mostram o comprometimento do Sebrae e do TCE com prefeitos e prefeitas que possam comandar gestões empreendedoras, com capacidade de transformar suas cidades a partir de muito planejamento”, frisou o congressista.

Necessidade de projetos técnicos

Também no evento, Tiago Dimas falou da necessidade dos municípios do Tocantins, sobretudo os de menor porte, contarem com apoio de equipe técnica que estruture bons projetos para que as prefeituras possam captar recursos de investimento em Brasília. “Estamos na reta final da montagem do Orçamento da União e sempre se consegue empenhar alguma coisa para os municípios. Para isso, porém, é necessário que se tenha propostas elaboradas a partir de bons projetos”, ressaltou o deputado.

O deputado lembrou que o governo do Estado possui uma equipe muito boa de técnicos à sua disposição, seja nas secretarias como nas autarquias. Esses técnicos têm as condições para elaborar os projetos necessários para que se possa pleitear recursos federais. No entanto, essa não é a realidade de grande parte dos municípios. “Sinto falta disso ser estendido aos municípios. Em Brasília, existem os recursos, mas falta apoio técnico”, lamentou o parlamentar.

Defesa da Bancada Federal

Como tem feito em todas as suas participações públicas, Tiago Dimas reafirmou a importância da Bancada Federal para o Tocantins, destacando que são os deputados e senadores os maiores responsáveis por angariar os principais recursos de investimento em infraestrutura e em apoio à saúde pública nos últimos anos.