No Bico do Papagaio, Governo do Tocantins autoriza a construção de complexo esportivo em Palmeiras do Tocantins e inaugura obras em Aguiarnópolis

O Governo do Tocantins autorizou nesta sexta-feira, 27, a construção do Complexo Esportivo de Palmeiras do Tocantins, equipado com playground, ciclovia, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, quadra de areia e piscina. O Complexo está avaliado em mais de R$ 2 milhões e será construído com recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos.

Palmeiras do Tocantins também recebeu incentivo para o desenvolvimento da aquicultura no município, por meio da entrega da Licença de Operação para Criação de Tilápias e a autorização para celebração de convênio para aquisição de tanques redes e um barco. O secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, informou que o Ministério da Agricultura liberou a área destinada à instalação dos tanques redes e que o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Fomento, já dispõe de linha de crédito para viabilizar os projetos junto aos piscicultores da região.

“Sempre primamos pela agilidade na concessão dessas licenças para o setor produtivo, porque as empresas são responsáveis pela geração de empregos, e esse projeto de tanques redes aqui em Palmeiras tem uma importância socioeconômica muito grande”, frisou o Governador Wanderlei Barbosa.

O prefeito Júnior Noleto afirmou que a agenda do Governo do Tocantins na cidade reforça a parceria institucional em benefício da população. “Essa parceria foi fundamental para que possamos construir este complexo esportivo, por meio de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. Também avançamos muito com esse incentivo por meio do projeto de tanques rede. Vai alavancar a economia do nosso município, então só temos a agradecer ao Governo do Estado”, declarou.

Santa Terezinha do Tocantins

A agenda do Governo do Tocantins no Bico do Papagaio incluiu a participação na programação comemorativa dos 29 anos de emancipação política de Santa Terezinha do Tocantins. Na ocasião, o prefeito Wanderlei Sousa agradeceu a parceria com o Governo do Estado para realizar as melhorias da infraestrutura local. “É motivo de muita alegria receber o senhor Governador no momento em que a nossa cidade comemora os 29 anos de emancipação”, destacou.

Aguiarnópolis

Ainda no Bico do Papagaio, o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Aguiarnópolis entregaram para a população a pavimentação asfáltica de ruas do Projeto de Assentamento Vitória, realizado com recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. Ao todo, o município foi contemplado com R$ 2 milhões referentes ao Programa, dos quais R$ 500 mil foram destinados às obras do Projeto de Assentamento Vitória.

“A felicidade está presente em cada morador deste lugar e já estamos providenciando a recuperação das ruas de Aguiarnópolis. Sem esses recursos do Governo do Estado não teríamos realizado essas obras, porque a nossa principal receita ainda é o FPM [Fundo de Participação dos Municípios]”, agradeceu o prefeito da cidade, Wanderly dos Santos.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa reafirmou a importância das ações descentralizadas do Executivo que visam atender as demandas da população de cada localidade. Também reforçou a importância da parceria com os municípios para melhorar os diversos serviços públicos prestados à população.

“Desde o primeiro dia da nossa gestão procuramos estabelecer a convergência com todos os setores. Procuramos a todos para saber as necessidades da população. Queremos trabalhar juntos para melhor atender a população. Aqui no [Projeto de Assentamento] PA Vitória, ficamos felizes em presenciar a infraestrutura construída. É isso que queremos, obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Presenças

A agenda do Governo do Tocantins no Bico do Papagaio foi acompanhada por deputados estaduais, prefeitos, vereadores e demais autoridades políticas da região.

