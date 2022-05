No aniversário de Palmas Governo do Tocantins inaugura trecho da alça norte para desafogar trânsito da capital

O Governo do Tocantins entregou nesta sexta-feira, 20, a primeira etapa da obra asfáltica no trecho da Alça Norte da NS-15, no aniversário de 33 anos de Palmas. O trecho faz parte dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica entre as avenidas NS-15 e LO-13, que interligam quadras de norte a sul da capital, além da ligação com as rodovias TO-010, TO-050 e TO-080.

“Essa obra representa a retirada do trânsito pesado aqui na cidade, vai melhorar a mobilidade urbana, o setor produtivo também. Essa é uma das vias mais importantes da capital e muito utilizada, entregamos hoje a primeira etapa com muito otimismo e felicidade”, ressaltou o Governador Wanderlei Barbosa.

A obra contempla 2,5 km de pista dupla do entroncamento da TO-010, na saída para Lajeado, até a Avenida Teotônio Segurado, o que vai melhorar o trânsito na cidade além do recapeamento asfáltico, a via recebeu sinalização horizontal e vertical, calçada de pedestre com acessibilidade, drenagem de águas pluviais, ciclovia, iluminação pública e duas pontes no trecho.

Edição: Jakelyne Monteiro