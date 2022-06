Nesta sexta, 10, Governo do Tocantins entrega obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica na região de Santa Rosa orçadas em mais de R$ 14 milhões

O Governo do Tocantins cumpre com agenda no município de Santa Rosa do Tocantins, nesta sexta-feira, 10, onde vai inaugurar duas novas pontes e pavimentação asfáltica, facilitando a trafegabilidade nos municípios da região. As obras foram executadas pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Ao todo, foram investidos mais de R$ 14 milhões, financiados pelo Banco Mundial, por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS).

Pela manhã, será inaugurada a ponte sobre o rio Formiga, em Santa Rosa do Tocantins. São 40 metros de obra, localizada no trecho da TO-458, entre o entroncamento da BR-010 no município de Santa Rosa, com o entroncamento da TO-365, em Ipueiras. Para essa ponte, foram destinados R$ 3,7 milhões.

Em seguida, haverá a inauguração da ponte sobre o rio Manoel Alves, também na cidade de Santa Rosa, às margens da TO-482, que divide o município com a cidade de São Valério da Natividade, próximo ao Povoado Apinajé. A Ponte de concreto sobre o rio Manoel Alves tem 150 metros e, nesse serviço, foram investidos R$ 11 milhões.

Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS)

As duas construções fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), que visa à promoção de melhorias da eficácia no transporte rodoviário e a uma maior eficiência dos serviços públicos selecionados, garantindo a flexibilidade e a trafegabilidade em rodovias no estado do Tocantins.

As pontes foram incluídas na modalidade Pontos Críticos do PDRIS, cujo objetivo é melhorar o tráfego em pontos onde as águas, permanentes ou não, cortam rodovias estaduais não pavimentadas, promovendo a trafegabilidade desses trechos considerados críticos, com a construção de pontes, bueiros e galerias. As construções vão beneficiar mais de 10 mil moradores da região, em especial os moradores da zona rural que esperavam os serviços há décadas.

Ainda em agenda no município, o Governo do Tocantins entregará a unidade da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Santa Rosa do Tocantins, que ficará localizada na rua José Demétrio Pinheiro. A instalação da Ciretran é uma parceria entre a gestão estadual e a prefeitura do referido município.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate