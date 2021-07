Naturatins participa das ações do projeto Foco no Fogo em três municípios

O projeto Foco no Fogo foi recebido na aldeia indígena Boto Velho, na região da Ilha do Bananal, nessa quinta-feira, 1°. Ao longo da semana, equipes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e instituições parceiras do projeto realizaram mais uma etapa da ação de sensibilização. Durante as visitas nas comunidades, assentamentos e propriedades rurais dos municípios de Pium, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão foram oferecidas informações e orientações sobre o uso correto do fogo na limpeza de áreas.

Além da autorização emitida pelo órgão competente, os proprietários rurais também recebem esclarecimentos sobre a importância de contar com o suporte de equipes preparadas na realização da queima controlada preventiva, para evitar incêndios florestais de grandes proporções e a necessidade de respeitar o período de suspensão.

“Esse projeto é super importante para nossa região. O Foco no Fogo traz a sensibilização para a população sobre os cuidados necessários no uso do fogo, a fim de evitar os incêndios florestais, que causam uma grande mortalidade de animais, a degradação das nossas florestas e é um crime ambiental. Então a conscientização é sempre o melhor caminho para evitar prejuízos econômicos e ambientais”, destacou Maria Pereira, supervisora Regional do Naturatins de Lagoa da Confusão.

O fiscal ambiental do Polo 3 de Fiscalização do Naturatins em Gurupi, Romário Pessoa Maracaípe, considera a ação importante para as partes, pois orienta a população sobre o uso correto do fogo e a necessidade de cumprir o período de suspensão, quando determinado pelas autoridades competentes e complementa.

“O mundo atravessa esse período da pandemia. Extinguir o uso inadequado do fogo evita a emissão de poluentes que interferem na qualidade do ar e acarretam problemas respiratórios. Para o Naturatins é uma grande satisfação poder contribuir com um projeto que visa benefícios para o meio ambiente e a população”, reiterou Romário Maracaípe.

Integrante das ações do Comitê do Fogo, além do Naturatins, o projeto conta com a parceria entre a Defesa Civil do Tocantins, equipes das prefeituras e secretarias de Meio Ambiente e Turismo dos municípios, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), PREVFOGO do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), Exército Brasileiro, Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), Energisa, Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), entre outros.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: