Naturatins e Senar realizam curso de fabricação de doces com frutos do Cerrado

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), promoveu um curso de fabricação de doces e compotas feitos com frutas nativas do Cerrado. O curso foi direcionado aos residentes da Fazenda Esperança, localizada dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Lajeado.

Idealizado pela Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Naturatins, o curso tem como objetivo fomentar o manejo sustentável da APA Serra do Lajeado. O evento foi realizado na semana passada e faz parte das atividades alusivas às comemorações de aniversário dos 25 anos da APA. A ideia é que o curso seja replicado ao longo deste ano para outros públicos.

Para o Matheus Batista, um dos residentes que fez o curso, essa foi uma oportunidade para aprender uma nova profissão. “Além de conhecer mais sobre os frutos do Cerrado, estamos também aprendendo uma profissão e pretendo usar esses novos conhecimentos para trabalhar”, informou.

A engenheira de Alimentos e instrutora do curso, Patrícia de Oliveira, destacou que o treinamento adquire ainda mais importância por estar sendo realizado na Fazenda da Esperança. “Os rapazes que estão aqui precisam ocupar a cabeça e também conhecer uma nova área de conhecimento”, afirmou.

Já a engenheira ambiental e supervisora da APA Serra do Lajeado, Camila Muniz, ressaltou a importância dessa parceria entre o Naturatins e o Senar. “A parceria entre o Senar e a Naturatins é vital, e não é a primeira vez que os dois órgãos trabalham juntos”, informou, complementando que, enquanto o Naturatins trabalha com a preservação da APA, o Senar trabalha com o manejo sustentável dessa área.

Durante o curso, os residentes da Fazenda da Esperança aprenderam 18 variedades de produção de doces e compotas de frutos do Cerrado. Esses produtos farão parte das receitas fabricadas na própria Fazenda, que tem como objetivo ajudar na manutenção dos residentes.