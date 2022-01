Naturatins doa 300 mudas de árvores nativas para o Hospital de Amor de Palmas

Na manhã desta quinta-feira, 20, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) doou cerca de 300 mudas de árvores nativas para a unidade de Palmas do Hospital de Amor (HA). As mudas de Ipês (verde, rosa, roxo, amarelo e branco), Aroeira e Gonçalo-alves foram cultivadas no viveiro do Parque Estadual do Lajeado (PEL) e entregues à arquiteta e idealizadora do HA em Palmas, Mônica Avelino Arrais e ao diretor da unidade, Gustavo Ruzza.

A doação das mudas faz parte do programa Restaura-TO, lançado pelo Governo do Tocantins em 2021 e que já distribuiu mais de 50 mil mudas nativas cultivadas no PEL em todo o Estado.

A doação das mudas ao Hospital de Amor foi coordenada pela gerente de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico do Naturatins, Vanessa Braz. “Atender essa demanda corrobora com a ação social que o Naturatins tem junto à sociedade tocantinense de estar auxiliando, principalmente, esses empreendimentos que venham ajudar a nossa sociedade”, destacou a gerente.

Para Mônica Avelino Arrais, essa doação ajudará no tratamento dos pacientes. “São árvores que vão ficar frondosas e com sombra, que ajudam na harmonia do ambiente e na parte da beleza visual e isso influencia muito no tratamento do câncer. Além de prosperar a natureza, a gente está semeando esse cuidado com o paciente, e isso faz parte do protocolo de tratamento do hospital do amor”, afirmou a arquiteta.

O diretor do HA em Palmas, Gustavo Ruzza, destacou a importância de firmar essa parceria com o Naturatins. “Nós estamos iniciando aqui hoje uma parceria que acreditamos que vai dar frutos. Esse entorno, esse aconchego do local faz toda a diferença para os nossos pacientes e essas mudas vão começar a dar uma outra cara para o hospital. As flores ajudam muito as pessoas, acalma e traz uma leveza para o ambiente”, completou.

O diretor também destacou a importância que as árvores terão no tratamento dos pacientes do Hospital. “Têm vários estudos que falam da eficiência dos tratamentos agregados à natureza e o Hospital foca nas melhores formas possíveis de agregar o que for possível para o nosso paciente”, concluiu.

Hospital de Amor – Palmas

A unidade do Hospital de Amor em Palmas começou a realizar os seus primeiros atendimentos em janeiro de 2020, oferecendo inicialmente serviços de diagnóstico e de prevenção. Além do Tocantins, a unidade também atende pacientes dos estados do Pará, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, na região de Luís Eduardo Magalhães e parte do Mato Grosso, na região de Confresa, de Vila Rica.

Interessados em contribuir com o HA, por meio de doações e voluntariado, podem acessar a página da instituição. Para mais informações no endereço www.hospitaldeamor.com.br.