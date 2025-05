Naturatins abre convocação para instituições interessadas em integrar o Conselho Gestor da APA Ilha do Bananal/Cantão

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira, 23, o edital de convocação de instituições públicas e privadas para composição do Conselho Gestor da Área de Proteção da Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão, para o biênio 2025/2027. Os interessados, com atuação na área e no entorno da Unidade Conservação Estadual de uso sustentável, devem realizar as inscrições a partir desta sexta-feira, 25, até o dia 5 de maio.

As inscrições devem ser efetuadas por meio físico ou eletrônico, com entrega da documentação necessária em envelope lacrado, no protocolo na sede administrativa da APA Ilha do Bananal Cantão – Rua dos Estrangeiros, s/n, Setor Planalto, CEP: 77690-000, Araguacema/TO. Caso os interessados optem por realizar suas inscrições por meio eletrônico, os documentos devem ser digitalizados e encaminhados para o endereço eletrônico: [email protected].

O Conselho Gestor da APA Ilha do Bananal/Cantão será composto por 28 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 14 entidades do poder público e 14 da sociedade civil, a fim de buscar a paridade entre instituições públicas e sociedade civil.

A relação preliminar dos habilitados será disponibilizada no site do Naturatins até o dia 8 de maio. A lista final dos habilitados será divulgada no dia 16 do mesmo mês. Os interessados devem estar atentos aos prazos no cronograma anexo ao edital.

Para consultar todas as informações necessárias para as inscrições, bem como documentação exigida, clique aqui.

Conselho Gestor

O Conselho Gestor é um espaço de participação institucional entre poder público e a sociedade civil, com o objetivo de apoiar a gestão da Unidade de Conservação e seu entorno, buscando a conciliação entre seus conflitos, envolvendo a conservação, a proteção e uso dos recursos naturais. Sua finalidade é contribuir para a efetiva implantação e cumprimento dos objetivos da Unidade de Conservação.