Nasce o primeiro bebê tocantinense de 2022

O mais novo Tocantins de 2022 nasceu às 00h49 deste sábado, 1º, no Hospital e Maternidade Dona Regina, em Palmas, unidade administrada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

O pequeno Artur Alves Vieira, veio ao mundo por meio de parto cesariana, com gestação de 39 semanas, e pesando 3,410 quilos.

O mais novo tocantinense é o segundo filho da mamãe, Iara Alves Pereira, de 30 anos, moradora de Monte do Carmo, que recebeu o bebê com muita alegria. “Eu estou muito feliz, por ser a primeira mãe do ano. Passamos por tantas coisas em 2021, com a Covid-19, e eu ter ganhado o Arthur é um prêmio, pois ele nasceu com muita saúde”, conta a primeira mamãe do ano.