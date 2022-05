Na semana da Enfermagem, profissionais são homenageados no Distrito de Luzimangues

Em agradecimento aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que desempenham com maestria suas funções diariamente nos serviços de saúde do município, a prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 13, no Orla Park, Distrito de Luzimangues, um evento para homenagear esses profissionais, na semana alusiva à profissão, celebrada anualmente entre os dias 12 e 20 de maio.

A programação contou com diversas atrações, incluindo homenagens aos valorosos e dedicados trabalhadores da enfermagem. O evento contou com entrega de placa de reconhecimento, momento devocional, coffee break especial, sorteio de inúmeros brindes e uma bela apresentação da Orquestra Amor Perfeito. O evento foi realizado com a colaboração de importantes parceiros como o Sebrae.

O prefeito Ronivon Maciel, que esteve presente na comemoração, ressaltou a importância do trabalho prestado pela classe à sociedade. “Quero parabenizar e agradecer pelo trabalho de excelência desenvolvido por cada um dos presentes. Estamos aqui para dizer a vocês que somos gratos por tudo que fazem pela nossa população, especialmente nos últimos dois anos que se mantiveram na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Dedicação, amor, entrega, são palavras que, ao meu ver, definem bem a classe. É uma enorme satisfação poder viver esse momento”, declarou o gestor municipal.

A secretária municipal de saúde, Lorena Martins, ressaltou: “A enfermagem é uma profissão que faz a diferença na vida das pessoas, hoje é mais um dia para agradecer a todos vocês pela contribuição diária que faz com que a saúde de Porto Nacional seja referência de atendimento humanizado, gratidão”, enfatizou.

Sobre o Dia Internacional da Enfermagem

O Dia Internacional da Enfermagem foi instituído em homenagem a Florence Nightingale, importante personagem da enfermagem mundial, nascida em 12 de maio de 1820. No Brasil, desde os anos 40, a Semana da Enfermagem é comemorada entre os dias 12 e 20 de maio, em homenagem a Florence Nightingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação