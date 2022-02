Na Assembleia, governador Wanderlei Barbosa faz discurso de valorização dos servidores e apresenta objetivos do Estado para 2022; confira o vídeo

Texto: Da Redação com informações do Governo do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 1° de fevereiro, durante a sessão especial de abertura dos trabalhos da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o governador Wanderlei Barbosa, destacou quais serão as prioridades do governo para o ano de 2022. Elencou investimentos em diversos setores. O Governador agradeceu pela boa convivência com todos os deputados e principalmente pelos recursos destinados para atender os tocantinenses.

Confira os dois vídeos da fala do governador Wanderlei Barbosa: