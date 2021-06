Mutirão de secretarias leva atendimentos aos moradores do Trevo da Praia

Um dia inteiro para cuidar das pessoas e atender aos moradores do Trevo da Praia. Assim foi durante toda essa quarta-feira, 09, quando a Prefeitura de Gurupi, por meio de várias secretarias, realizou o “Mutirão de Serviços”.

“Foi muito importante esse evento aqui. Eu achei muito bonito, com a presença do pessoal [servidores] que se dedicou tanto, foi muito organizado”, falou Vanderlei Ferreira Bispo, que é agricultor e mora na região.

“Muito bem-vinda essa ação, pois estamos afastados do centro da cidade, e é bom que esses serviços cheguem até nós. A Prefeitura está de parabéns”, disse dona Raimunda Nonata Sales de Azevedo, professora aposentada.

Vários serviços públicos municipais foram realizados na comunidade rural, localizada a cerca de 70 km de Gurupi, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19 como distanciamento, uso do álcool em gel e uso de máscaras.

“A nossa gestão é uma gestão humanizada e participativa, que busca integrar a comunidade, ouvir os seus anseios e as suas necessidades. E é com este objetivo que estamos aqui no Trevo da Praia, para nos aproximar ainda mais da população, ofertando vários serviços e também ouvindo o povo”, ressaltou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Serviços

Aproximadamente 200 mudas de espécies nativas do cerrado foram doadas aos moradores pelo Viveiro Municipal. Dona Aurinha Freire da Silva aproveitou a oportunidade e pegou uma muda de açaí. “Vou plantar, vai ter sombra na minha casa e logo, logo vai ter fruta. Com certeza vou comer dela ainda”.

O Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupi Prev) e o Instituto de Assistência aos Servidores do Município (Ipasgu) realizaram atendimentos e orientações aos servidores do Trevo da Praia.

As equipes da Secretaria de Cultura e Turismo realizaram cadastro de artistas, fazedores de cultura, artesanato e festas populares tradicionais. E os colaboradores da Secretaria de Juventude e Esportes estão fazendo um levantamento sobre a demanda de modalidades esportivas no local.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente tratou sobre transporte de calcário; sobre a Cooperativa da Agricultura Familiar e realizou o cadastro de pequenos produtores para receber serviços de preparo de solo e entrega de sementes para a safra 21/22.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura também estiveram no Trevo da Praia e iniciaram a construção de cerca de 3 mil metros de meios-fios e sarjeta; e ainda realizaram a manutenção da bomba da caixa d’água, que agora passa a funcionar de forma automática. Para mais conforto e segurança a rede de iluminação pública passou por revitalização.

Ação Social

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher também esteve presente no “Mutirão de Serviços” com a atualização e inclusão dos moradores no Cadastro Único. As equipes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) orientaram sobre oferta de serviços, programas e benefícios do Governo Federal e também tiveram atendimentos da equipe volante.

“Nós estamos devolvendo o compromisso que fizemos de ter o contato mais direto com a nossa população. A nossa gestão pensa com o coração e com o sentimento gurupiense. É a prefeitura municipal mais perto da população”, declarou o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, que também é secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher.

Saúde

Na área da Saúde foram oferecidos testes rápidos de Covid, vacina contra gripe; vacina contra Covid-19 em idosos com mais de 60 anos, em profissionais da educação entre 50 e 59 anos e em pessoas com comorbidades com mais de 18 anos. A comunidade ainda teve a oportunidade de atualizar o cartão de vacina.

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizaram a vacinação antirrábica em cães e gatos e levaram o Castra Móvel, com a castração de felinos.

O secretário municipal de Saúde, Relmivam Milhomem, afirmou que a comunidade do Trevo da Praia conta com uma unidade básica de saúde, onde são ofertados os serviços roteiros de uma UBS. “E hoje, de uma forma especial, trouxemos várias ações como a oferta de vacinas de rotina, inclusive as vacinas contra a gripe e Covid. Isso tudo amplia a imunização da comunidade local, especificamente da Covid, que é a nossa preocupação na atualidade”, frisou.

Seu Antônio Alves não perdeu a chance de vacinar o cachorro da família contra a raiva. “O povo está ficando mais imunizado, não só o povo como os animais também. Gostei muito da ação, para mim foi bom não precisar sair daqui para fazer as vacinas”, declarou.

Presenças

O mutirão de serviços no Trevo da Praia também contou com a presença dos secretários municipais da Comunicação, Nicéia Menegon; da Educação, Amanda Costa, da Infraestrutura, Thiago Barros; da Administração, Valdeci Júnior; da presidente do Gurupi Prev, Kárita Scotta, e de diretores, coordenadores e servidores de várias secretarias municipais. A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, também prestigiou o evento, que teve a participação da Diretora Regional da Educação, Cláudia Moreira; além dos vereadores de Gurupi Ivanilson Marinho e André Caixeta, e da vereadora de Aliança do Tocantins, Maria Ribeiro.

Secretarias Envolvidas

Secretarias da Educação; de Saúde; da Infraestrutura; do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher; de Desenvolvimento e Meio Ambiente; de Cultura e Turismo; de Ciência, Tecnologia e Inovação; de Juventude e Esportes; Agência Gurupiense de Desenvolvimento – AGD; Agência Municipal de Trânsito e Transportes – AMTT; Viveiro Municipal; Ipasgu e Gurupi Prev.