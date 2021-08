Mutirão de manutenção de rodovias do Governo do Tocantins deve beneficiar 2 mil km na região de Araguaína

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando os trabalhos de manutenção de 2.150 km de rodovias na região de Araguaína.

Os trabalhos fazem parte do mutirão de manutenção de rodovias estaduais, que foi iniciado pelo Bico do Papagaio em maio, e que deve ser estendido para todas as regiões do Tocantins.

Na regional de Araguaína, serão recuperados 1,1 mil km de estradas pavimentadas com a realização de roçagem nas faixas de domínio, tapa-buracos e, nos locais onde o tapa-buraco não é mais suficiente, estão sendo realizados os trabalhos de correção da base para posterior substituição da capa asfáltica danificada.

Outros 1.050 km de rodovias não pavimentadas também receberão intervenções com a realização de serviços preventivos e corretivos. “Essa é uma grande operação que acontece para preparar as rodovias para o período chuvoso. Além do patrolamento, revestimento primário e limpeza das margens, também está sendo realizado o alargamento da faixa de rolamento e melhorias no sistema de drenagem”, explica a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.

A intervenção objetiva aumentar a segurança e a trafegabilidade dos trechos eliminando perigos e proporcionando qualidade no transporte de passageiros, mercadorias e produção agrícola. “Estamos aproveitando o período de estiagem para garantir a realização de serviços com maior durabilidade”, destaca Juliana Passarin.

Para o mutirão, a Ageto deslocou quatro equipes com maquinário completo. Cerca de 40 homens foram designados para a região, além de equipamentos como patrols, tratores, escavadeiras, retroescavadeiras, rolos e caminhões caçambas. “Os trabalhos estão sendo realizados de maneira intensiva assegurando uma execução rápida e eficiente”, explica o coordenador da Residência Rodoviária de Araguaína, Maurício Pedro.

No Bico do Papagaio, primeira região a receber a ação, cerca de 1 mil km de estradas foram recuperadas. Após Araguaína, o grupo deve ser deslocado para Guaraí, onde os trabalhos serão executados.