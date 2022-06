Muricilândia ganha reforço do deputado Issam Saado com emendas parlamentares no valor de R$ 530 mil

Durante seu trabalho no Parlamento, o deputado Issam Saado (Republicanos) tem voltado seu olhar para as prioridades dos municípios, como educação, saúde e infraestrutura.

Dentre os municípios já contemplados, está Muricilândia localizada ao norte do Estado. Em 2019 foram destinados para o município emendas no valor de R$ 300 mil. Desse montante, R$ 100 mil foi para a aquisição de uma ambulância e R$ 200 mil para a reforma da Escola Municipal.

Em 2020, os benefícios para a educação tiveram continuidade. O deputado, também por meio de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, contribuiu com a construção e ampliação da Escola Estadual Airton Sena.

Com o intuito de promover o esporte local, o deputado Issam Saado destinou também em 2020, por meio de emendas, verba no valor de R$ 130 mil para a reforma e ampliação da quadra de esporte do município.

Além destes benefícios, a comunidade foi contemplada com cestas básicas adquiridas com verbas oriundas de emendas parlamentares.

De acordo com o deputado Issam Saado, a saúde e a educação são áreas que requerem uma atenção especial. “Eu sempre priorizei esses segmentos a fim de garantir que nossa população tenha uma saúde e educação com mais qualidade. Minha maior motivação é trabalhar para o bem-estar das pessoas, dessa forma elas terão mais disposição para batalhar pelo sustento de suas famílias, avaliou.

“Com um atendimento na saúde mais fortalecido vamos evitar a gravidade dos casos e a superlotação dos hospitais. A educação no município também ganha um reforço significativo com as emendas do deputado Issam Saado que certamente refletirá na vida dos nossos estudantes”, Ressaltou o prefeito Alessandro Borges agradecendo o deputado pelo envio dos recursos para Muricilândia.