Município de Tabocão lidera ranking de vacinão contra Covid-19 no Tocantins

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A vacinação no Tocantins completou um ano de campanha, no último dia 18 de janeiro de 2022, atingindo 54,40% da população tocantinense vacinada com as duas doses. Com bons exemplos, Tabocão é um dos municípios que lideram o ranking de população vacinada com as duas doses da vacina, tendo 91,89% de pessoas imunizadas com a primeira dose e 79,63% com a segunda dose.

Com população estimada em 2.619 habitantes, Tabocão está a 160 km da capital, Palmas. Sua economia gira em torno das atividades agropecuárias e do setor de serviços. E na campanha de vacinação contra a covid-19 também tem se destacado. Tabocão, até essa terça-feira, 25, recebeu 5.362 doses, já tendo aplicado 4.875, o equivalente a 90,91% das doses já recebidas pelo Governo do Tocantins.

O coordenador de imunização de Tabocão, Maurício Nunes, destaca que a principal ferramenta para o sucesso da campanha é o agente de saúde. “Cada agente de saúde fica responsável por avisar a sua área sobre a vacinação e também de monitorar quem tomou ou não a vacina, cada agente de saúde tem uma lista com os nomes das pessoas que residem na sua área de atuação e, com isso, consegue identificar o cidadão e, consequentemente, incentivar ele a tomar a vacina. Uma outra estratégia que utilizamos bastante são as redes sociais do município e, além disso, também utilizamos carro de som”, explica Maurício Nunes.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diandra Rocha, também acredita que, para o Tocantins alcançar um número maior de vacinados contra a covid-19, é preciso ir de casa em casa e os agentes de saúde são protagonistas nessa missão. “A gente precisa buscar a nossa população, é realmente voltar para aquela busca do agente de saúde em cada residência, verificando se naquele domicílio ainda tem algum cidadão que não foi vacinado, saber qual motivo dele se recusar a vacinar. É preciso também intensificar a divulgação nas redes sociais dos municípios sobre a importância da vacinação. As medidas de distanciamento também são importantes, mas já foram comprovadas a eficácia e a efetividade da vacinação contra a covid-19. Então, nesse momento, é necessário ter o olho a olho com o cidadão e ir de casa em casa falando sobre a importância de se imunizar”, ressalta.

O governador em exercício, Wanderlei Barbosa, reforça que só teremos sucesso na luta contra a covid-19 se o Estado e os municípios atuarem juntos. “O Estado está à disposição dos municípios para ajudar nas campanhas de vacinação. Precisamos juntos conscientizar nossa população. À medida que a vacinação foi avançando, reduzimos os casos de internação e o número de mortes, além disso, a vacina ameniza os sintomas caso a pessoa mesmo vacinada venha contrair o vírus. Isso mostra que a vacina é sim eficaz. Então, só nos resta fazer a nossa parte, tomar todas as doses recomendadas, pois se trata de saúde pública e só assim iremos vencer o novo Coronavírus”, destaca.

Municípios

Os dez municípios que mais se destacam com a população imunizada com as duas doses são: Tabocão (79,63%); Chapada de Areia (76,03%); Nazaré (73,66%); Taipas do Tocantins (71,01%); Crixás do Tocantins (70,43%); São Félix do Tocantins (69,21%); São Valério da Natividade (69,01%); Bernardo Sayão (68,88%); Colmeia (68,53%); e Oliveira de Fátima (68,52%).