Mulheres que investem na carreira e inspiram outras mulheres

A goianiense Jéssica Feliciano Bringel já vai completar 11 anos em que atua na Energisa. Ela, que tem 29 anos, veio de Goiânia para estudar no Tocantins e entrou na empresa em 2010, como estagiária do curso de tecnólogo em Sistemas Elétricos. A dedicação foi tanta e a paixão pela profissão era tão evidente que ela foi contratada pela empresa.

Atualmente Jéssica é Engenheira de Transmissão do Departamento de Manutenção de Subestações e Linhas da Energisa Tocantins. “A Energisa foi a empresa que me acolheu, que acreditou nos meus sonhos. Eu sempre corri atrás do que eu queria, e é aqui que eu me realizo. Eu sempre tive o sonho de ser engenheira”, afirma Jéssica.

E para ela não tem tempo ruim: trabalha diariamente no campo com automação e proteção de subestações de energia, dirige caminhões, opera guindaste, sobe em postes… “Era tudo o que eu tinha expectativa em trabalhar. Fiquei muito animada em atuar em subestações! A gente vê o arco elétrico se formando, faz as manobras, acessa os equipamentos remotamente, realiza os comandos, tem contato com a operação direto”, conta Jéssica.

Até chegar ao cargo de engenheira, ela passou por diversos desafios. “Eu sempre tive a perspectiva de crescimento, de procurar coisas novas, desde quando era estagiária”. E assim ela buscou aproveitar todas as oportunidades. Após cumprir o estágio, ela foi contratada pela Energisa Tocantins. Tempos depois, participou da primeira seleção interna para mudança de cargo. “Eu disse que iria me candidatar à primeira vaga de técnico que surgisse, e assim eu fiz. Não consegui passar, mas não desisti”.

Tempos depois, outra oportunidade apareceu, para uma vaga de Técnico II. “Tinha periculosidade, tinha que atuar em campo e eu disse: ‘essa vaga é minha’. Fui para a seletiva interna. Cheguei lá e tinha 15 homens, de diversas áreas. Fui questionada se eu realmente queria participar dessa seletiva. No final, até o coordenador da área ficou surpreso com o meu desempenho e me colocou como finalista”, lembra Jéssica.

Após todas as análises, ela foi contratada. No setor de Construção e Manutenção, ela atuava tanto em serviços administrativos como em campo. Nesse mesmo tempo, começou o curso de Engenharia Elétrica. “Trabalhar e estudar é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, foi muito gratificante”. Depois, Jéssica ainda passou pelo cargo de Técnico de Transmissão III. Em 2020 ela concluiu o curso de Engenharia Elétrica e, no início desse ano, foi promovida a Engenheira de Transmissão.

Neste Dia Internacional da Mulher, Jéssica serve de inspiração para outras mulheres. “Tenho oportunidades maravilhosas aqui, sou muito feliz. Posso dizer que tudo que conquistei como profissional foi graças aminha dedicação e força de vontade. Agradeço muito à Energisa por acreditar e investir no potencial, porque a gente não faz nada sozinho, e sim com o apoio dos colegas de trabalho e familiares. Precisamos acreditar nos nossos sonhos e fazer sempre o nosso melhor”, finaliza.