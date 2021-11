MPTO e MPF debatem sobre conflitos fundiários e violência no campo

Membros do Ministério Público do Tocantins e do Ministério Público Federal reuniram-se virtualmente, para tratar questões relacionadas à violência no campo e ao conflito fundiário no Estado.

O objetivo da reunião foi discutir como as instituições podem desenvolver ações articuladas para resolver problemas relacionados a posse de terras e aos crimes cometidos nas áreas rurais.

Participaram o promotor de Justiça Gustavo Schult Junior e os procuradores da República dos Direitos do Cidadão, Fernando de Oliveira Júnior e Thales Cavalcanti Coelho.

O debate ocorreu depois de os procuradores federais terem se reunido com o procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, que designou membros para dialogarem com o Ministério Público Federal.

“Podemos encaminhar à PGJ sugestões para criação de um Centro de Apoio ou mesmo uma força-tarefa para lidar com essas questões. São problemas atuais e graves que necessitam da atuação do Ministério Público”, afirmou Gustavo.