Movimentos em defesa dos direitos dos deficientes realizam semana de conscientização em Araguaína

Começa nesta segunda-feira, dia 20, e vai até domingo, dia 26, a 3ª Semana Municipal de Conscientização dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araguaína. A programação terá início às 7h30 na segunda, com carreata saindo da Via Lago, que contará ainda durante toda a semana com lives, audiência pública, pedalada inclusiva e noite cultural.

O objetivo da semana é conscientizar quanto à atuação e responsabilidade pela garantia de direitos dessas pessoas e garantir a mobilização da sociedade, demais órgãos governamentais e entidades.

Como o tema “Acessibilidade, um sonho de liberdade”, o evento envolve a Prefeitura de Araguaína, o CMPD (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência), a ADA (Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína) e o Nuamac (Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas), entidade ligada à DPE-TO (Defensoria Pública do Estado do Tocantins).

Segundo a presidente do CMPD, Vane Mary Dias, as ações de conscientização seguirão em formato híbrido, com atividades presenciais e virtuais. “A programação busca fortalecer nossa luta para as pessoas com múltiplas deficiências, ocasião em que um defensor público irá informar sobre os mecanismos legais que garantem acesso aos direitos, pois nossa luta é para assegurar aos deficientes e aqueles com mobilidade reduzida, o pleno exercício de sua cidadania”.

Audiência pública

Na terça-feira, 21, segundo dia de programação, o defensor público Pablo Mendonça Chaer, coordenador do NUAmac, conduzirá a audiência pública sobre os mecanismos que garantem acessibilidade, na Câmara Municipal, transmitida ao vivo pela internet https://www.youtube.com/adatocantins

Segundo ele, a audiência trará quais condições de acessibilidade a cidade pode ter, buscando ainda propor através de mudanças legislativas, questões que podem ampliar de maneira concreta os direitos das pessoas com deficiência em Araguaína.

“Queremos colocar um olhar em meio à cultura de que ao longo do tempo o avanço não se preocupou com a acessibilidade na construção da cidade e ponderar sobre o que pode ser feito para mudar essa estrutura que é inacessível. Serão propostos projetos de leis e debates para que haja mudanças no geral”, destacou o promotor.

Programação

Dia 20 (segunda-feira)

7h30 – Carreata de abertura (saída da Via Lago até o estacionamento público da Feirinha).

Dia 21 (terça-feira)

9h – Audiência pública na Câmara Municipal de Araguaína ao vivo pela internet (https://www.youtube.com/adatocantins).

Dia 22 (quarta-feira)

19h – Live Lei Brasileira da Inclusão – o que é importante saber” (https://www.youtube.com/adatocantins).

Dia 23 (quinta-feira)

19h – Live “Espaços e Construções Acessíveis – um passo para a inclusão” (https://www.youtube.com/adatocantins).

Dia 24 (sexta-feira)

16h – Circuito divertido e acessível (Parque Cimba).

Dia 25 (sábado)

19h – Noite Cultural (AABB).

Dia 26 (domingo)

7h30 – Pedalada inclusiva e cerimônia de encerramento na Via Lago.