Moradores e autoridades entram em campo no Setor Barros para inaugurar iluminação de Led

Moradores do Setor Barros e bairros vizinhos foram beneficiados com a chegada da iluminação de LED no campo de futebol. Ao todo, foram instalados 24 projetores distribuídos em seis postes. A inauguração foi realizada na última sexta-feira, 1, e contou com uma partida comemorativa entre o time Barros Master, formado por moradores e convidados do vereador Luciano Santana, e a equipe organizada pelo prefeito Wagner Rodrigues, que além do gestor contou com a presença de secretários e amigos.

O objetivo do evento foi mostrar de forma descontraída que a tecnologia irá oportunizar a prática esportiva no período noturno. “Aqui é um campo muito movimentado que atendia a população durante o dia, principalmente nos finais de semana, agora vai servir à comunidade também no período noturno. A melhor maneira de inaugurar é brincando, fazendo com que a diversão seja completa”, explicou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Antes de iniciar a partida, no outro time, estava o Leonardo de Souza, morador há mais de 30 anos do bairro. Segundo ele, com o campo iluminado poderá praticar o esporte regularmente. “É um sentimento de gratidão e felicidade imensa, a gente tem dificuldade para trabalhar e jogar bola, agora vamos poder fazer os dois e nós só temos a ganhar com isso“.

O treinador da escolinha de futebol do Setor Barros, Anderson Araújo, acredita que a novidade beneficia todas as faixas etárias, inclusive as crianças e adolescentes. ”A gente consegue tirar muitos jovens da rua de noite, principalmente aqueles no setor que podem estar se envolvendo com coisas erradas e trazer para o esporte”.

Como funciona

Os projetores poderão ser ligados três vezes na semana com limite de horário até às 23 horas. O uso em dias intercalados tem como objetivo manter a qualidade da grama. Para utilizar o benefício, a comunidade deve fazer o pedido de uso via ofício com pelo menos 48 horas de antecedência.

O documento deve ser levado na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 499, no Entroncamento. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Cada solicitação tem durabilidade de uma hora e meia. Horário definido com intuito de atender o maior número de pessoas possível.

A iluminação não para no Setor Barros, o projeto prevê a instalação de refletores modernos em mais oito campos. Os próximos campos contemplados serão os dos bairros de Fátima e Barra da Grota. Em seguida, recebem a nova iluminação os espaços esportivos do Jardim das Flores, Jardim das Palmeiras, Complexo Xixebal, Beira Cimba, Araguaína Sul e Novo Horizonte.

O objetivo é continuar levando mais qualidade de vida para as comunidades. “Uma iluminação de última geração e muita tecnologia vai atender principalmente aquele pai de família que chega às 18h30 e não tem como mais se divertir. Agora a Prefeitura está oferecendo a oportunidade das pessoas baterem uma bolinha que é o que todo brasileiro gosta”, afirmou o secretário do Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.



