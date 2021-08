Moradores dos empreendimentos habitacionais do setor Janaína recebem cursos profissionalizantes

Começa nesta segunda-feira, 16, os cursos profissionalizantes destinados aos moradores dos empreendimentos Krahô, Karajás, Javaé e Flôr do Cerrado, do setor Janaína. A iniciativa faz parte das ações sociais desenvolvidas pela Prefeitura de Palmas, através da Secretaria Municipal da Habitação, após a ocupação dos empreendimentos. Os cursos são realizados no Centro Comunitário do Setor sendo ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-TO), a partir das 18h.

Já no setor Santo Amaro as famílias têm no final da tarde desta segunda reunião para apresentação do diagnóstico e programação dos cursos, às 17 horas.

Dentre os cursos ofertados para os empreendimentos Krahô, Karajás, Javaé estão: manicure e pedicure profissional, com 160h; confecção de pano de prato e tapetes – Patchwork, com 40h; Maquiador Profissional, com 160h; e Pedreiro de acabamento, também com 160h. Na quarta-feira, 18, inicia o curso de mecânico de ar condicionado tipo janela SPLIT, com 160h; e na próxima semana, no dia 23, inicia o curso de pintor de obras, com 160h. Já nos dias 21 e 28 de agosto, moradores do residencial Krahô poderão participar da palestra sobre segurança e previsão de acidentes, destinada a 120 participantes.

Para o empreendimento Flor do Cerrado inicia nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 14 de outubro o curso de Operador de Microcomputador, com 120h, e no dia 28 será realizado o projeto de ativação, caminhada e corrida, com 4h.

Segundo o secretário da Habitação, Fábio Frantz, o compromisso da gestão é, além de entregar uma unidade habitacional às famílias, possibilitar que elas permaneçam nesses locais e consigam ser inseridas no mercado de trabalho.

Sobre os cursos

Os cursos fazem parte do projeto de trabalho técnico social que tem a parceria com a Caixa Econômica Federal e que contemplará um total de 4.312 famílias de 17 empreendimentos entregues pela Prefeitura, com a realização de 66 cursos profissionalizantes, 32 palestras, 71 campanhas educativas e 10 seminários.

O Senai-TO oferecerá os cursos, palestras e seminários aos moradores dos empreendimentos Copacabana; Krahô, Karajás e Javaé, Flor da Amazônia, Flor do Cerrado, Lago Sul I e II, Santo Amaro, Palmas Vertical North I e II, Barra da Tijuca, Leblon, Jardim Vitória I e II, Recanto das Araras I e II. Já o diagnóstico socioeconômico, realizado pelo Sesi, será feito nos empreendimentos Jardim Vitória I e II e Recanto das Araras I e II.