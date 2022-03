Moradores dos Assentamentos Morro da Estrela e Novo Tempo recebem ações do Programa Saúde em Movimento

Por Anne karianny Moreira | Secretaria Municipal da Comunicação

25/03/2022 – Publicado às 11h14

O Programa Saúde em Movimento, promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Nacional em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação, esteve nesta quinta-feira, 24, nos Assentamentos Morro da Estrela e Novo Tempo, realizando diversos serviços como atendimento odontológico, consultas médicas e de enfermagem, vacinação, Eletrocardiograma, além de Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites e outros. Cerca de 100 pessoas, das duas regiões foram beneficiadas com a ação.

A proposta do projeto é levar saúde pública de qualidade para a população mais distante da sede do município com foco na prevenção de doenças.

Conforme a coordenadora da Atenção Primária, Naiane Costa, “o objetivo do projeto é beneficiar a população desses locias com atendimentos de excelência, além de levar saúde para as pessoas que ficam a quilômetros de distância da região central”, esclareceu.

A moradora do Assentamento Morro da Estrela, Maria Joana, relatou que ficou muito feliz por ter todos esses atendimentos disponíveis para as pessoas que moram no local. “Somos gratos pelo cuidado que essa equipe gestora está tendo com as famílias da região rural”, ressaltou.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, as ações realizadas nesses Assentamentos, são de suma importância, levando em conta as dificuldades que eles têm de ir até a cidade em busca de atendimento médico e de outros profissionais da saúde. Nosso intuito é estar mais perto da comunidade promovendo a educação em saúde e vários tipos de atendimento aos usuários do SUS com eficiência, humanização e qualidade.

O Assentamento Moía será o próximo beneficiado, as ações na localidade acontecerão no dia 14 de abril.