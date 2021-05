Moradores do Trevo da Praia recebem cestas básicas

Cera de 350 famílias do Povoado Trevo da Praia receberam cestas básicas doadas pela Prefeitura de Gurupi, em parceria com o Governo do Estado do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

A ação aconteceu nesta sexta-feira, 21, e os moradores do Povoado, localizado a 70 quilômetros de Gurupi, disseram que os alimentos chegaram em boa hora. “Esta ação é muito importante para a nossa comunidade. Neste momento de pandemia, alguns moradores estão passando necessidade e essas cestas vieram em um momento muito adequado para a nossa região. Esperamos que esta ação possa se repetir mais vezes”, afirmou a professora aposentada, Raimunda Nonata Sales de Azevedo, que mora há mais de 30 anos no Trevo da Praia.

Durante a entrega dos kits de alimentos, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, lembrou que além da saúde, a pandemia da Covid-19 também afetou com gravidade a geração de emprego e renda, ocasionando o desemprego. “O papel do gestor público neste momento é acolher. Sabemos que, infelizmente, não dá para acolher todo mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte, pelo menos com o básico. E é essa parte que todos nós estamos fazendo, Governo do Estado e Prefeitura de Gurupi, unidos, de mãos dadas para poder amenizar o sofrimento da nossa comunidade”, disse Josi Nunes, agradecendo ao Governador Mauro Carlesse por mais essa parceria com o município.

A ação faz parte das medidas emergenciais dos governos estadual e municipal às famílias da zona rural impactadas pela pandemia do novo Coronavírus. Em Gurupi, os projetos beneficiados foram o assentamento Vale Verde, setor Cidade Industrial, Associação Micro Jandira e povoado Trevo da Praia. No total 455 famílias serão atendidas.

O vice-presidente do Ruraltins, José Aníbal, que também participou da entrega dos alimentos no Trevo da Praia, afirmou que a ação segue as orientações do Governador Mauro Carlesse e visa atender à comunidade rural da Região Sul do Estado. “É esse trabalho que o Governo do Estado faz para a nossa população, não só com a doação de alimentos neste momento de pandemia, mas também com na busca pela geração de emprego e renda. Por isso que nós estamos aqui hoje com essa união de esforços, entre o governo e a prefeitura, para que a gente possa trazer a geração de emprego e renda para a zona rural”, frisou.