Moradores do setor Belo Vale comemoram nova praça após mais de uma década

“Valeu a espera”. A frase da dona de casa Keila Carneiro resume o sentimento coletivo vivido no setor Belo Vale, onde cerca de 210 famílias finalmente puderam comemorar a entrega da tão sonhada praça pública. Após 14 anos de luta da comunidade, a Prefeitura de Palmas inaugurou, na tarde desta segunda-feira, 28, a Praça Francisco Monteiro de Sousa, um novo espaço de lazer e convivência para os moradores da região sul da Capital.

A nova praça está em uma área antes tomada por entulho e descarte irregular de resíduos. Para muitos, como declara a diarista Maria Divina da Rocha, a praça representa a realização de um sonho coletivo. “O espaço antes era dividido entre entulhos, quase um lixão. Alguns adolescentes improvisaram um campo de futebol, mas o sonho de todos era essa praça. Só tenho a agradecer. O sonho virou realidade”.

A pedagoga Dulcirene Paz, que acompanhou de perto as tentativas anteriores, destaca o valor simbólico da conquista. “Essa entrega tem um significado muito especial. Foram mais de 14 anos de luta. Muitos prometeram e não cumpriram. Hoje eu falo com o coração agradecido. A praça traz lazer, saúde e convivência para toda a família.”

Inauguração

A Praça Francisco Monteiro de Sousa é a oitava entregue pela Prefeitura de Palmas nos primeiros meses da atual gestão. A solenidade de inauguração foi realizada nesta segunda-feira, 28, com a presença do prefeito Eduardo Siqueira Campos. O evento também contou com apresentação da Orquestra e Coral Jovem da Guarda Metropolitana de Palmas, reunindo crianças, pais, lideranças comunitárias e moradores do Setor Belo Vale.

Projetada para atender pessoas de todas as idades, a praça conta com parque infantil, academia ao ar livre, iluminação em LED, paisagismo, calçadas acessíveis, bancos, lixeiras, além de serviços de pintura e limpeza. “Essa obra representa dignidade e qualidade de vida”, afirma Keila Carneiro, moradora do setor há mais de dez anos. “Agora temos um lugar seguro para caminhar, nos exercitar e trazer nossos filhos. Foi uma conquista”, complementou.