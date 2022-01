Moradores de Araguaína podem consultar sobre radares de velocidade no site da Prefeitura

Os moradores de Araguaína já podem consultar os detalhes dos radares de velocidade já em funcionamento e ainda sobre os próximos a serem instalados. As informações estão no site da Prefeitura (araguaina.to.gov.br) e podem ser acessados na aba Cidadão, clicando em “medidores de velocidade” do menu. O objetivo do Município é dar mais transparência ao serviço e orientar os motoristas.

O documento exibe os três tipos de monitoramento. “As barreiras eletrônicas são aquelas que mostram a velocidade do condutor por meio de display; já o radar fixo é igual da Marginal Neblina; e ainda tem o radar misto, que fiscaliza avanço ao sinal vermelho, parada sobre faixa de pedestre e velocidade. Desse tipo, temos na Avenida Filadélfia”, informou o diretor de Engenharia e Planejamento da ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito), Antônio Ferraz Júnior.

Novos radares

Com objetivo de evitar acidentes de trânsito, principalmente os relacionados às infrações de trânsito, a Prefeitura irá instalar os medidores em 14 pontos entre as principais avenidas da cidade e vias movimentadas de bairros. “A instalação desses novos equipamentos já foi iniciada. Em fevereiro, retorna o serviço do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que fará a aferição e implantará o lacre de segurança”, explicou o engenheiro.

Detalhes

No site, estão disponíveis a quantidade de itens, identificação, números de série e do lacre do Inmetro e ainda tipo de equipamento e quantidade de faixas fiscalizadas por cada radar. Também traz o endereço de cada radar com pontos de referência, localização por latitude e longitude e mapa com imagem de satélite e ainda o limite de velocidade regulamentado da via. Atualmente, Araguaína possui nove pontos de radares eletrônicos, sendo dois de fiscalização mista e sete de fixa.