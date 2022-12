Monumento ‘Para Sempre Luz’ será inaugurado nesta sexta-feira, 2

Autor: Redação FCP

A iluminação da decoração do Natal Cidade Encantada 2022 será somada às luzes do monumento ‘Para Sempre Luz’. Resultado do concurso lançado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) durante o aniversário de Palmas, o monumento será inaugurado nesta sexta-feira, 2, no Parque das Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, durante a abertura da programação de Natal. Para que a saudade daqueles que se foram durante a pandemia da Covid-19 seja também homenagem ao tempo que estiveram entre nós, o monumento ‘Para Sempre Luz’ foi idealizado pela FCP para que se tornasse um registro de um dos momentos mais difíceis na breve história de Palmas e um dos mais marcantes dos tempos contemporâneos.

“O monumento ‘Para Sempre Luz’ foi idealizado como uma forma de, através da arte, registrarmos no espaço e no tempo este momento que marcou a história da humanidade. Para que apesar da dor, nossos entes queridos sejam lembrados com leveza e luz”, afirma Giovanni Assis, Presidente da FCP

À frente da criação do monumento está Gerson Gonzaga, da Play Design, vencedor do concurso público realizado em maio desse ano. O artista visual priorizou a leveza dos elementos, como o acrílico, luzes e cores suaves na concepção do ‘Para Sempre Luz’.

“A proposta da intervenção artística busca proporcionar um espaço para respirar, lembrar daqueles que deixaram marcas em nossas vidas, reflexos de quem somos. Oferecer um lugar de respiro, a chance de passar alguns momentos imersos nas boas memórias, no amor e paz interior”, afirmou o artista na apresentação do projeto.

Gerson Gonzaga

Nascido em 1988, é natural de Mato Grosso (MT) e reside em Palmas desde 2001 onde se casou e formou família. Atualmente é Diretor de Arte da PLAY Design.

Atua em diversas frentes da direção de arte, dedicando-se à produção, criação, planejamento e gestão. Fortalece e consolida projetos, apoiando a arte e trabalhando com artistas locais, desde concepção de produtos a produções artísticas, campanhas publicitárias, criação de identidade visual e cenografias. Realiza projetos como o I Festival da Tradição Paraense no Tocantins, além de outros importantes eventos municipais da Capital, como Arraiá da Capital, Capital da Fé, Festival de Cinema Estudantil e Festival Gastronômico de Taquaruçu.

Apaixonado por arte desde a infância, cursou Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Tocantins (UFT), no ano de 2006, quando aprimorou suas aptidões como designer gráfico, área na qual se aprofundou. Focou e aperfeiçoou-se no design e audiovisual, sempre buscando inovar e aplicar as diferentes ferramentas disponíveis das artes visuais aplicadas em seus projetos.

Como voluntario, foi líder da multimídia na IANA Brasil atuando como designer gráfico, técnico de sonoplastia, fotógrafo, videomaker e instrutor, treinando equipes no audiovisual da instituição. Em um dos projetos desenvolvidos pela IANA Brasil, o Missões no Sertão Baiano, foi finalista e vencedor na categoria Melhor Filme de Evento de um dos maiores Festivais de Cinema Cristão (FICC).

Em 2020 teve um de seus projetos contemplado pelo Edital Palmas Curte Arte em Casa 2020, promovido pela Fundação Cultural de Palmas. A proposta expositiva foi de levar o espectador a um passeio virtual (360º) por pontos de contemplação na natureza. Uma relação de experiência, que supera a fruição e até mesmo a participação dos usuários.