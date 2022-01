Monitoramento inteligente da cidade é tema de reunião entre Agtec e GMP

Texto: Secom

Gestores municipais das áreas de segurança e de tecnologia da informação de Palmas estiveram reunidos na quarta-feira, 05, para tratar sobre melhorias e possibilidades de ampliação do sistema de monitoramento inteligente da cidade. Entre os assuntos em pauta, foi discutida a otimização no recebimento e tratamento das imagens captadas pelas câmeras de vigilância instaladas nas ruas e avenidas da Capital. Também foram debatidos aspectos sobre a possibilidade de ampliação do sistema por meio de parceria público-privada na região sul de Palmas.

“Queremos atender a uma demanda antiga da população de Taquaralto e região, com a possível ampliação do monitoramento eletrônico das vias públicas, elevando as condições de prevenção e combate ao crime e, consequentemente, a sensação de segurança do cidadão”, diz Yrene Nakamura, presidente da Agência de Tecnologia da Informação (Agtec) de Palmas.

Segundo o subinspetor Freitas, representando o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), a expectativa é ampliar o monitoramento inteligente para a região sul da Capital em até seis meses. “Para isso, estamos em contato com os empresários locais a fim de estabelecer uma parceria na utilização das câmeras já instaladas pelos lojistas, o que vai beneficiar não só os comerciantes, mas milhares de palmenses”, conclui Freitas.