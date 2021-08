Modernização do Aeroporto de Araguaína tem primeira etapa iniciada

As obras de modernização do Aeroporto Regional de Araguaína tiveram início no último dia 9. Atualmente, as equipes estão realizando o levantamento topográfico e a limpeza das margens e cabeceiras da pista. Esta primeira etapa terá investimento de R$ 13,56 milhões e o recurso irá contemplar ainda novo sistema de drenagem e nivelamento das áreas de segurança da pista, além das cercas de segurança do aeroporto.

De acordo com o engenheiro fiscal da obra, Adolfo Santana, os primeiros serviços são extensos. “A pista tem 1.800 metros de comprimento e toda ela receberá a regularização da faixa de pista, faixa preparada e RESA (RUNWAY END SAFETY AREA). Resumindo, o que será feito é o aumento da área de escape na cabeceira e laterais ao longo de toda pista. Essa de segurança área será de 90 por 90 metros”, explicou.

O investimento total que inclui a segunda etapa da obra, ainda em fase de elaboração de projeto, está estimado em R$ 49 milhões e contemplará também a ampliação e reforma do terminal de passageiros para mais de 2 mil metros quadrados, reforma da seção contra incêndio e auxílios à navegação.

“Essa obra vai favorecer mais conforto e segurança aos passageiros, além da vinda de mais empresas aéreas para desenvolvimento econômico de toda região. Já temos uma carta de intenção da Azul informando o início de operação com aeronaves a jato assim que a modernização estiver concluída. Vamos correr para que isso aconteça o mais breve possível”, afirmou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Voos comerciais

O Aeroporto de Araguaína é gerenciado pela Esaero e opera atualmente com o serviço da empresa aérea VoePass, parceira da Gol Linhas Aéreas que oferece seis voos semanais.

Os dias de operação são de segunda a sexta-feira com chegada de Brasília às 13h55 e saída de Araguaína às 16 horas, além de chegada de Brasília 13h55 aos sábados e saída de Araguaína às 16 horas aos domingos.